AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

قبل افتتاحها للصلاة.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعقيم وتطهير 140 ألف مسجد وكنيسة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:23 ص
مسجد وكنيسة
مسجد وكنيسة
Advertisements
معتز الخصوصى
تقدم النائب عبد الحميد كمال صباح اليوم، بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية حول أهمية تعقيم دور العبادة المصرية " الاسلامية – المساحية " قبل افتتاحها للصلاة والعبادة والتى يبلغ أعداها 140 ألف مسجد وكنيسة.

وأضاف النائب أنه استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الداخلية والوزراء المعنيين فــى شــأن (أهمية تعقيم وتطهير دور العبادة المصرية).

وتابع النائب : " في ظل ما يتعرض له العالم ومصر من جائحة فيروس كرونا، وما ترتب عليه من إجراءات احترازية في جميع مرافق الحياة في مصر، وعلى رأس تلك الإجراءات تطهير وتعقيم المرافق العامة، حيث تعتبر دور العبادة سواء للمسلمين أو المسيحيين من الأماكن العامة الهام تعقيمها وتطهيرها والمنتشرة بجميع ربوع مصر، والتي بلغ عددها الإجمالي 134ألف مسجد وزاوية فضلًا عن الكنائس المصرية التي بلغ عددها في آخر إحصاء رسمي للدولة ما يقارب 2869 كنيسة مرخصة و5570 كنيسة جارى ترخيصها".

وأضاف "وتأتى أهمية ذلك الاجراء بعد العودة التدريجية للحياة في مصر خلال الفترة القليلة القادمة بإذن الله، فإنني انوه لأهمية البدئ في تعقيم تلك الدور بشكل رسمي سواء بأماكن العبادة الرسمية أو المرخصة وغير المرخصة التي تقام بها شعائر دينية وصلوات ويحدث بها تجمعات".

واختتم النائب حديثه،قائلا:"بناء على ما سبق فإنني أتقدم بطلب احاطة للسيد رئيس الوزراء ووزير الأوقاف والشئون الدينية للوقوف من مدى استعداد الحكومة للعودة للحياة تدريجيا مرة أخرى وممارسة الشعائر الدينية في مصر في دور العبادة، ومدى وجود خطة عاجلة لتعقيم وتطهير تلك الدور استعدادًا لاستقبال تجمعات المصريين مرة أخرى والإجراءات الاحترازية اللازمة، كما أرجو توجيه الطلب للجنة الشئون الدينية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلب إحاطة لتوفير المستلزمات الطبية بمستشفيات دمياط

حملة لتعقيم وتطهير كنيسة الأنبا بيشوي بشرق بورسعيد.. صور

طلب إحاطة بشأن معاناة الصيادين من أزمة فيروس كورونا

حيل الدمايطة.. حرمتهم كورونا من المساجد فأقاموا التراويح على أسطح المنازل

طلب إحاطة بشأن شكاوى إهمال المراحيض العامة ودورها في نقل كورونا

مطابقة للمواصفات أم لا.. طلب إحاطة حول بيع الكمامات القماش في الأسواق

ترشيحاتنا

بيان عاجل أمام البرلمان لتكليف متطوعين لرعاية المرضى في العزل المنزلي

بعد الإفراج عن حسام حامد.. لقطات رومانسية بين شقيقة محمد رمضان وزوجها

دعاء للمريض بالشفاء العاجل بـ26 آية قرآنية.. رددها النبي

سنن الوضوء بالتفصيل.. 14 أمرا يستحب لك معرفتها

بعد إجرائه عملية جراحية .. شاهد رسائل المصريين لـ محمد هيندي

المرصد السوري: تمرد وعصيان في صفوف مرتزقة أردوغان في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أول ظهور علني منذ تفشي الوباء.. ملكة بريطانيا تمارس رياضة ركوب الخيل

سكودا scoda تطرح سيارة جديدة في مصر.. فيديو وصور

بالشيفون المطرز.. وعد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور