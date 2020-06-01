قبل افتتاحها للصلاة.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعقيم وتطهير 140 ألف مسجد وكنيسة

تقدم النائب عبد الحميد كمال صباح اليوم، بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية حول أهمية تعقيم دور العبادة المصرية " الاسلامية – المساحية " قبل افتتاحها للصلاة والعبادة والتى يبلغ أعداها 140 ألف مسجد وكنيسة.





وأضاف النائب أنه استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الداخلية والوزراء المعنيين فــى شــأن (أهمية تعقيم وتطهير دور العبادة المصرية).





وتابع النائب : " في ظل ما يتعرض له العالم ومصر من جائحة فيروس كرونا، وما ترتب عليه من إجراءات احترازية في جميع مرافق الحياة في مصر، وعلى رأس تلك الإجراءات تطهير وتعقيم المرافق العامة، حيث تعتبر دور العبادة سواء للمسلمين أو المسيحيين من الأماكن العامة الهام تعقيمها وتطهيرها والمنتشرة بجميع ربوع مصر، والتي بلغ عددها الإجمالي 134ألف مسجد وزاوية فضلًا عن الكنائس المصرية التي بلغ عددها في آخر إحصاء رسمي للدولة ما يقارب 2869 كنيسة مرخصة و5570 كنيسة جارى ترخيصها".





وأضاف "وتأتى أهمية ذلك الاجراء بعد العودة التدريجية للحياة في مصر خلال الفترة القليلة القادمة بإذن الله، فإنني انوه لأهمية البدئ في تعقيم تلك الدور بشكل رسمي سواء بأماكن العبادة الرسمية أو المرخصة وغير المرخصة التي تقام بها شعائر دينية وصلوات ويحدث بها تجمعات".





واختتم النائب حديثه،قائلا:"بناء على ما سبق فإنني أتقدم بطلب احاطة للسيد رئيس الوزراء ووزير الأوقاف والشئون الدينية للوقوف من مدى استعداد الحكومة للعودة للحياة تدريجيا مرة أخرى وممارسة الشعائر الدينية في مصر في دور العبادة، ومدى وجود خطة عاجلة لتعقيم وتطهير تلك الدور استعدادًا لاستقبال تجمعات المصريين مرة أخرى والإجراءات الاحترازية اللازمة، كما أرجو توجيه الطلب للجنة الشئون الدينية".