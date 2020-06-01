لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين فيديو كونفرانس

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية " فيديو كونفرانس"، بحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، لمتابعة اخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في المحافظات وما تم إصداره من قرارات تتعلق بالتعامل مع أزمة انتشار فيروس "كورونا" .





كما يتابع الاجتماع توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومراقبة الاسواق ، وتنفيذ قرارات الدولة في ازالة البناء المخالف وتحويلهم لنيابة العسكرية .



