AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين فيديو كونفرانس

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:38 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية " فيديو كونفرانس"، بحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، لمتابعة اخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في المحافظات وما تم إصداره من قرارات تتعلق بالتعامل مع أزمة انتشار فيروس "كورونا" .

كما يتابع الاجتماع توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومراقبة الاسواق ، وتنفيذ قرارات الدولة في ازالة البناء المخالف وتحويلهم لنيابة العسكرية .

قد الدكتور مصطفى مدبولي،  عقد  أمس اجتماعًا للمجموعة  الطبية؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بإجراءات التعامل مع التصدي لانتشار فيروس "كورونا"، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ومسئولي الجهات المعنية.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من فيروس كورونا، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج، ولاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا مبالغًا فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البريد: زيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 10 آلاف جنيه

7 قرارات مهمة لهيئة البريد لمواجهة فيروس كورونا: تعديل مواعيد إغلاق 2000 مكتب بريد رئيسي.. وزيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي لـ 10 آلاف جنيه

في تلك المواعيد .. تعمل مكاتب البريد في أول يوم حظر

رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديوكونفرانس

رئيس الوزراء يتابع خطة الاستعانة بمكاتب البريد لتقديم خدمات التوثيق العقاري

ترشيحاتنا

قرب البيت الأبيض.. متظاهرون يشعلون النيران في سيارات وبمقر اتحاد العمال الأمريكي

الموالح تتصدر القائمة..مسؤول الحجر: الصادرات الزراعية تقترب من 3.5 مليون طن..فيديو

خوفا من المتظاهرين.. نقل ترامب إلى حجرة تحت الأرض في البيت الأبيض

بعد قرار وزارة البترول الجديد.. سارع بتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي| جميع الطرق

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 1- 6 -2020 والقنوات الناقلة

أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 1-6-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أول ظهور علني منذ تفشي الوباء.. ملكة بريطانيا تمارس رياضة ركوب الخيل

سكودا scoda تطرح سيارة جديدة في مصر.. فيديو وصور

بالشيفون المطرز.. وعد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور