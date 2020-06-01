لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين فيديو كونفرانس

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية " فيديو كونفرانس"، بحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، لمتابعة اخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في المحافظات وما تم إصداره من قرارات تتعلق بالتعامل مع أزمة انتشار فيروس "كورونا" .
كما يتابع الاجتماع توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومراقبة الاسواق ، وتنفيذ قرارات الدولة في ازالة البناء المخالف وتحويلهم لنيابة العسكرية .
قد الدكتور مصطفى مدبولي، عقد أمس اجتماعًا للمجموعة الطبية؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بإجراءات التعامل مع التصدي لانتشار فيروس "كورونا"، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ومسئولي الجهات المعنية.
وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من فيروس كورونا، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج، ولاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا مبالغًا فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.