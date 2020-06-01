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بـ إشغال مرتفع إلى 50%.. الغرف السياحية: 78 فندقا تستقبل المواطنين.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:41 ص
الفنادق
الفنادق
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البهي عمرو

قال علي غنيم، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن هناك 78 فندقا على مستوى الجمهورية حصلت على شهادة استقبال المواطنين، وأن نسبة الاشغالات بـ الفنادق ارتفعت من 25% لـ 50 %.



وأضاف عضو اتحاد الغرف السياحية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدى، أن الفنادق التى حصلت على الشهادة ملتزمة بالإجراءات التى وضعتها وزارة الصحة لاستقبال السياح.


ولفت عضو اتحاد الغرف السياحية إلى أن هناك تفتيشا مستمرا على الفنادق، وأى فندق يخالف الشروط يتم اتخاذ الإجراءات الصارمة ومن الممكن ان يتم غلق الفندق.



وأوضح عضو اتحاد الغرف السياحية أن الفرش الخاص بالأسرّة يتم تطهيره وتغيير الملاءات بشكل مستمر للحفاظ على صحة المواطنين.



وأشار إلى أن، المحافظين ترسل لجانا بشكل يومى للاطمئنان على الالتزام والحفاظ على صحة المواطنين.

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