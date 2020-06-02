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برلمان

صحة النواب: الصعيد الأقل تأثرا بكورونا بسبب اختفاء الزحام

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:19 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
أكدت د. شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ان ما أعلنته الحكومة حول كون محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة الأعلى إصابة بكورونا يرجع الى الازدحام وعدم الوعي بطرق الوقاية ، موضحة ان هذا ظهر بوضوح في الجيزة و بالتحديد في منطقة امبابة اثناء الأعياد عموما و في احتفالات شم النسيم.

وقالت ثابت إن هناك استهانة بفكرة ارتداء الكمامات الأمر الذي يساهم في انتشار العدوى  بشكل سريع جدا ، مشيرة إلى أن الحل الوحيد هو الاستمرار في أسلوب الحياة الذي يعتمد على الاجراءات الوقائية و عدم الخروج إلا للضرورة القصوى و إتباع أسلوب التطهير.

وطالبت ثابت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بالبحث عن حلول لفكرة العزل المنزلي من خلال توفير أماكن بعيدا عن المنازل ، موضحة ان هذا النوع من العزل قد يؤدي لسرعة انتشار المرض نظرا للجوء البعض لفكرة ممارسة حياته الطبيعية رغم علمه بأن المرض أصابه، كما أن بعضهم ينزل الأسواق بشكل طبيعى.

اقترحت ثابت توفير بدائل للعزل المنزلي من خلال الأماكن غير المستغلة، مؤكدة على ضرورة ترك أماكن في المستشفيات لمن يعاني من امراض اخرى غير كورونا.

ولفتت إلى انه تم تنفيذ الفكرة التي اقترحتها حول تحويل معهد الكبد بامبابة  لمركز لمكافحة الامراض والتحكم في الامراض المعدية بعد تراجع أمراض الكبد بفضل حملة ١٠٠ مليون صحة التي أطلقها الرئيس قبل جائحة كورونا ، مقترحة زيارة أسرة العزل في المستشفيات والأماكن الاخرى التي يتم التعامل معها باعتبارها أماكن عزل.

وقالت ثابت : " ليس أمامنا سوى الحلول السريعة من خلال التوسع في مستشفيات أو اماكن العزل وزيادة الأسرة بعد زيادة الحالات و زيادة الحماية الخاصة بالأطقم الطبية ".

وأرجعت انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في  الصعيد نظرا لاتساع الأماكن التي يسكنون فيها ، الأمر الذي يحقق فكرة التباعد الاجتماعي و قلة الزحام.
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