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سعفان: نحاول المحافظة على سلامة العمال مع استمرار عجلة الإنتاج.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:38 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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ريهام فيكتور
قال محمد سعفان 
، وزير القوى العاملة ، إننا لا نريد إيقاف عجلة الصناعة والانتاج فى مصر بل بالعكس، نحاول الحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة لضمان سلامة العامل واستمرار الصناعة.

وأضاف "سعفان" من خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر " ، المذاع على فضائية "الأولى المصرية"،  أننا قمنا بوضع بعض المقترحات لاستمرار الصناعة .


وأشار إلى ان الاقتراح تضمن مدة 14 يوما فى العمل بصفة مستمرة ، ومن ثم  14 يوما اخرين في منازلهم كنوع من العزل الطبيعي .

وتابع  وزير القوى العاملة محمد سعفان ، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، وذلك علي مدي الـ 43 يوما الماضية.
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