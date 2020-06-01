سعفان: نحاول المحافظة على سلامة العمال مع استمرار عجلة الإنتاج.. فيديو

قال محمد سعفان

، وزير القوى العاملة ، إننا لا نريد إيقاف عجلة الصناعة والانتاج فى مصر بل بالعكس، نحاول الحفاظ على كافة الاحترازية المطلوبة لضمان سلامة العامل و استمرار الصناعة. الإجراءات





وأضاف "سعفان" من خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر " ، المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أننا قمنا بوضع بعض المقترحات لاستمرار الصناعة .









وأشار إلى ان الاقتراح تضمن مدة 14 يوما فى العمل بصفة مستمرة ، ومن ثم 14 يوما اخرين في منازلهم كنوع من العزل الطبيعي .



