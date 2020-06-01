40 مليون يورو.. مانشستر سيتي يقترب من ضم مدافع برشلونة

اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من التعاقد مع نيلسون سيميدو ظهير أيمن فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن مانشستر سيتي اقترب من التواصل إلى اتفاق مع إدارة نادي برشلونة، بشأن الحصول على خدمات سيميدو خلال الميركاتو الصيفي المقبل.









وأضافت الصحيفة ان عملية انتقال سيميدو إلى مانشستر سيتي، ستكلف خزينة السماوي 40 مليون يورو.





وشارك نيلسون سيميدو نع برشلونة قي 21 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، صنع خلالها 3 أهداف.



