جدعنة المصريين.. تعرف على أهداف حملة مساعدة المتضررين من أزمة كورونا

قال مدحت حسنى، أحد المؤسسين لحملة مساعدة المتضررين من أزمة كورونا : إن الحملة بدأت منذ فترة رمضان وإنشاء فريق للطوارئ من أجل تقديم مساعدات للمواطنين فى المنازل.





وأشار الحسيني، إلى أنه فى فترة رمضان تم تقديم ما يسمى بالمائدة الجوالة بدلا من المائدة العادية والتى تخلق تجمعات.





وأضاف "حسنى" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه فى شهر رمضان قامت الحملة بإنشاء فريق عمل من الشباب المتطوعين وتوصيل الطعام إلى البيوت من أجل تجنب التجمعات وعدم تفشي فيروس كورونا ، موضحا أنه كان يتم إنشاء حالى 500 وجبة يوميا.





وأشار إلى أن الحملة كانت تعمل 24 ساعة قبل وبعد الحظر، نظرا للاحتياجات الخاصة بمنطقة الإمام الشافعى المراد توصيل الطعام بها، لافتا إلى أنه تم التعامل مع أكثر من جهة وتوزيع البطاطس والبصل إلى المواطنين وشنط تموينية.





وتابع أن هناك جيشا بعد جيش الأطقم الطبية وهو جيش الجمعيات الخيرية، حيث إن عدد المتطوعين بالحملة زاد بشكل كبير فى تلك الفترة لمساعدة الدولة فى تغطية احتياجات المواطنين.





وأوضح أن الحملة لا تعمل فقط بمنطقة الإمام الشافعى، بل أن أعمال التنمية ومجالات التعقيم تمت فى مناطق كثيرة بالقاهرة والجيزة، حيث إنه تم البدء فى تعقيم الشوارع والورش والمدارس بالتواصل مع المسؤولين.