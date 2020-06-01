AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جدعنة المصريين.. تعرف على أهداف حملة مساعدة المتضررين من أزمة كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:02 م
حملة مساعدة المتضررين
حملة مساعدة المتضررين من أزمة كورونا
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال مدحت حسنى، أحد المؤسسين لحملة مساعدة المتضررين من أزمة كورونا: إن الحملة بدأت منذ فترة رمضان وإنشاء فريق للطوارئ من أجل تقديم مساعدات للمواطنين فى المنازل.

وأشار الحسيني، إلى أنه فى فترة رمضان تم تقديم ما يسمى بالمائدة الجوالة بدلا من المائدة العادية والتى تخلق تجمعات.

وأضاف "حسنى" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه فى شهر رمضان قامت الحملة بإنشاء فريق عمل من الشباب المتطوعين وتوصيل الطعام إلى البيوت من أجل تجنب التجمعات وعدم تفشي فيروس كورونا، موضحا أنه كان يتم إنشاء حالى 500 وجبة يوميا.

وأشار إلى أن الحملة كانت تعمل 24 ساعة قبل وبعد الحظر، نظرا للاحتياجات الخاصة بمنطقة الإمام الشافعى المراد توصيل الطعام بها، لافتا إلى أنه تم التعامل مع أكثر من جهة وتوزيع البطاطس والبصل إلى المواطنين وشنط تموينية.

وتابع أن هناك جيشا بعد جيش الأطقم الطبية وهو جيش الجمعيات الخيرية، حيث إن عدد المتطوعين بالحملة زاد بشكل كبير فى تلك الفترة لمساعدة الدولة فى تغطية احتياجات المواطنين.

وأوضح أن الحملة لا تعمل فقط بمنطقة الإمام الشافعى، بل أن أعمال التنمية ومجالات التعقيم تمت فى مناطق كثيرة بالقاهرة والجيزة، حيث إنه تم البدء فى تعقيم الشوارع والورش والمدارس بالتواصل مع المسؤولين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر الخير: شنط طبية ومنظفات ومطهرات للمتضررين من فيروس كورونا..فيديو

حملات تطوعية لتوعية مواطني شمال سيناء بفيروس كورونا.. صور

جدعنة عين شمس.. إطعام الفقراء.. فيديو

حملة الناس لبعضهم توزع مساعدات مالية على 2126 أسرة و توزيع 23 ألف كرتونة رمضانية .. فيديو وصور

إغلاق وتشميع 4 مخازن لفرز القمامة دون ترخيص في بورسعيد.. صور

ورطة إنسانية.. جدعنة المصريين تظهر في زمن كورونا.. نشيل بعض

ترشيحاتنا

مرتضى منصور مذيعا.. تغييرات جذرية جديدة في قناة الزمالك

بيهزر علطول.. نجم الزمالك: تجربة كهربا ستفشل مع النادي الأهلي

رئيس الوزراء الأرميني يعلن إصابته بفيروس كورونا: مؤامرة مدبرة

بالشيفون المطرز.. وعد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

دعاء تيسير الزواج.. 6 أمور يجب اتباعها لمن تأخر زواجها

عرض جديد.. هاتف سامسونج Galaxy Note 9 بـ 5500 جنيه فقط..تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. تعرف على طريقة عمل الباذنجان المخلل

في أول ظهور علني منذ تفشي الوباء.. ملكة بريطانيا تمارس رياضة ركوب الخيل

سكودا scoda تطرح سيارة جديدة في مصر.. فيديو وصور