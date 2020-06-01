برلماني يشيد بحكم حل حزب البناء والتنمية: يحمل أفكارا إرهابية

أشاد النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحكم دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية لتنظيم "الجماعة الإسلامية"، وتصفية أمواله.





وقال المسعود، في بيان له، إن فترة نشاط الحزب بعد ثورة يناير أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، بأنه يحمل افكارا إرهابية، بدلالة تورط قادته واعضائه في جرائم إرهابية استهدفت استقرار الوطن وسلامته.





وأشار المسعود، إلى أن تأسيس الحزب من أصله جاء بمخالفة القانون والدستور، ناهيك عن سياساته التخريبية والهدامة، التي انحازت إلى جماعات الإرهاب والتطرف، ومتهم بالتجمهر المسلح لجماعة "الإخوان" الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية.





وعلق: الحزب مؤخرا انتخب الهارب طارق الزمر، القيادي في "الجماعة الإسلامية" والمتهم بالإرهاب، رئيسا للحزب، رغم انه مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر.