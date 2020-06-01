بكين تدعو إلى دعم مالي وسياسي للصحة العالمية بعد قرار واشنطن قطع علاقاتها مع المنظمة

دعت وزارة الخارجية الصينية اليوم /الاثنين/ المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم المالي والسياسي لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قطع علاقاتها مع المنظمة بسبب أسلوب تعاملها مع فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح اليوم خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن المجتمع الدولي يختلف مع ما وصفها بـ "السلوكيات الأنانية للولايات المتحدة التي أصبح الانسحاب (من المؤسسات والاتفاقيات الدولية) عادتها ".





وأضاف جيان أن منظمة الصحة العالمية هي منظمة تضم 194 دولة ذات سيادة، ولا تخدم دولة واحدة فقط، ولا ترضخ لإرادة دولة تدفع أكثر، معتبرا أن أي قمع أو ابتزاز ضد منظمة الصحة العالمية هو "لا مبالاة بالحياة، وتحد للإنسانية، وتدمير للتعاون الدولي".



