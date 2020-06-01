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برلمان

مطالبا بتطويرها.. برلماني: المحميات الطبيعية قلاع لمشروعات استثمارية ضخمة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:57 ص
المحميات الطبيعية
المحميات الطبيعية
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فريدة محمد
أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة،إن المحميات الطبيعية تعد كنزًا من الممكن أن يُدر على مصر منافع مهمة، حيث تعتبر مزارات بنقاء مناخها وبثرواتها المهمة والتى لا تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

وأضاف متولى فى بيان صحفى له أن هذه الأماكن من الممكن أن تكون قلاعا لمشاريع استثمارية ضخمة على المستوى العالمى ويمكن أن تكون نقطة انطلاق لزيادة جذب السائحين من الخارج تساهم وتزيد من الدخل القومى وتوفر فرص العمل لشبابنا وفرصا لأصحاب المال والأعمال من أجل الاستفادة منها.

وأوضح أن الإهمال الذي عانت منه المحميات طوال السنوات الماضية لم يقتصر على التعديات والسرقات والبيع داخل مصر، بل وصل إلى حد بيعها فى الخارج أيضا بشكل علني، مشيرا إلى أنه وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث تقاريره، يبلغ إجمالى عدد المحميات الطبيعية فى مصر نحو 31 محمية، 13 هى الأكثر شهرة واستقبالًا للزوار، يتوزعون بين 8 محافظات.

وأشاد متولي بحرص وزارة البيئة على وضع خطة مشروعات تهدف إلى حماية وتطوير المحميات الطبيعية، مؤكدا أنه يجب وضع خطط لتنشيط سياحة المحميات الطبيعية وزيارتها، من خلال الترويج لها بطرق وسبل مختلفة تتماشي مع العصر، إذ أن مصر تزخر بعدد من المعالم الطبيعية نادرة الوجود، ولكنها تفتقد إلى الاستغلال الاقتصادي الأمثل.
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