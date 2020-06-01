العمال يتحملون تبعات أزمة كورونا وحدهم.. وكيل نقل النواب: ادعاء بعض الشركات الإفلاس زائف

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، ووكيل لجنة النقل، أن هناك عددا كبيرا من العمال تعرضوا إلى فقد وظائفهم أو تقليل رواتبهم إلى الثلث، بعد أن عجزت بعض الشركات عن تدبير الرواتب بسبب الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا





وأشار زين الدين فى بيان صحفي له إلى أن أزمة كوفيد-19 أثرت بشدة على قدرة العمّال على شراء الطعام ودفع الإيجارات وغيرها من الأساسيات وهو ما دفع منظمة العفو الدولية للدعوة إلى عدم ترك العمال يتحمّلون وحدهم ضريبة الفيروس.









وطالب زين الدين بعدم المساس برواتب عمال اليومية أو الذين يعملون بنظام التارجت أو حجم الإنتاجية لأنهم أكثر تضررًا بسبب هذه الظرف، لأنهم بخلاف عدم قدرتهم على توفير الاحتياجات الضرورية عليهم مديونيات.





وأضاف أن ادعاءات الإفلاس بسبب العاملين زائفة ولا يوجد أي شركة في العالم عند وقوع أزمة لها خلال ربع سنوي واحد أن تتجه للإفلاس، إلا أنه متوقع أن تتقلص ربحيتها أو تتحول لخسارة جزء من أرباحها لكنها لن تفلس بالتأكيد، وأشار النائب إلى ضرورة توفير حلول لمساعدة الشركات المتعثرة، للحفاظ على العمال، وتأمين مشروع إنعاش اقتصادي وحماية الأضعف من الفقر.