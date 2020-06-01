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سيارات

أكثر الأشياء تأثرا في السيارة بالحرارة العالية خلال الصيف

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:01 م
اكثر الاشياء تأثرا
اكثر الاشياء تأثرا في السيارة بالحرارة العالية في الصيف
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اشرف عطية
مع دخول فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير ، و تتأثر أجزاء السيارة بالحرارة الشديدة فيجب على قائدي السيارات التأكد من سلامة بعض الاشياء في السيارة، لانها تتلف بسبب الحرارة العالية.

 و في هذا السياق نعرض عليكم أهم أجزاء السيارة تأثرا بالحرارة العالية والاشياء التي يجب فحصها و صيانتها في هذة الفترة .
 
1- الإطارات

بفضل ارتفاع درجة يتمدد الهواء داخل الإطار وفي حالة عدم ضبط ضغط الإطارات بصورة سليمة فإن ذلك قد يضر بها كما يرفع استهلاك البنزين، لذا يجب معرفة الضغط المناسب للإطارات وضبطها خاصة قبل السفر في تحت اشعة الشمس المباشرة .

2- دورة التبريد

الحرارة المرتفعة هي العدو الاول للمحرك فيجب الاهتمام بصيانة الردياتير والمروحة الخاصة به، وتجديد المياه الموجودة في دورة التبريد، حيث أن دورة التبريد هي العنصر الرئيسي بالحفاظ على محرك السيارة في فصل الصيف و المياة مع الوقت تفقد خواصها فمن الضروري تغييرها .

3- الفرامل

بطبيعة الحال و بغض النظر عن هذه الفترة التي يمر بها العالم ، تكثر الرحلات والسفر بالسيارة في الصيف، والفرامل تتأثر بدرجات الحرارة العالية لذا يجب الاهتمام بها وصيانتها وتغيير التيل بشكل دوري .

4- البطارية

تؤثر درجات الحرارة العالية على البطارية حيث أن الحرارة العالية تؤثرعلى التفاعل الكيميائي داخلها وهو ما يؤدي إلى تزايد الأملاح والمواد الكيميائية حول قطبي البطارية، وهو ما يؤثر عليها، لذا يجب تنظيف البطارية والكابلات المتصلة بها و يجب تنظيف القواطيش ايضا .
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