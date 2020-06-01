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محافظات

بأسعار مخفضة.. منافذ ثابتة لبيع منتجات الصوب الزراعية فى الوادي الجديد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز بلاط في  الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تدشين منافذ ثابتة ومتنقلة لبيع الخضروات ومنتجات القرى والصوب الزراعية التابعة لمجلس المدينة، بأسعار مخفضة بجانب مقر الوحدة المحلية.

واكد الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة بلاط، أن  جميع المنتجات الخضر من انتاج  القرى التابعة للمركز، وثمار زراعة الصوب الزراعية التي تنفذها الوحدة المحلية بالمدينة والقري، بهدف توفيرها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأوضح حنفي، أنه يجرى تنفيذ حملات تفتيش متواصلة بالتنسيق مع التموين والصحة وحماية المستهلك وذلك لضمان توافر السلع والمنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة وضبط كافة المخالفات التي يجري رصدها في هذا الشأن، مشيرًا إلى تطبيق كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا طبقا لتوجيهات وزارة الصحة.

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من جانب أخر أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخله، عن تنفيذ محطة تنقية مياه شرب و70 عين سطحية جوفية للري والزراعة و200 فدان للشباب بقرية " الجديدة" التابعة للمركز.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، اللواء محمد رجب الفحام، أنه تم تنفيذ 85 % من مشروع إقامة محطة تنقية مياه شرب بقرية الجديدة في الجنوب الغربي من القرية لتدخل الخدمة خلال الفترة القليلة المقبلة، وبذلك يكون للقرية محطتي تنقية مياه شرب لخدمة سكانها.

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