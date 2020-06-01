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حوادث

للوقاية من كورونا.. رئيس محكمة شمال القاهرة بالعباسية يتابع الإجراءات الوقائية بكافة القاعات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:21 م
شعار النيابة
شعار النيابة
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محمد العيسوى

تابع المستشار أسامة علام رئيس محكمة شمال القاهرة بالعباسية، الإجراءات الوقائية بقاعات وأدوار المحكمة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على حياة المواطنين.

 يأتى ذالك بعد عودة العمل بالمحاكم المصرية، وذلك للوقاية من مخاطر فيروس كورونا واجراءات الدولة الوقائية للسيطرة علي الفيروس.

 وكان رئيس المحكمة، أصدر عدة قرارات من بينها تنظيم العمل داخل المحكمة ، ومنها تعقد جلسات الجنح والجنح المستأنف لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين والقضايا المحجوزة للنطق بالحكم، وتعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها، وتعقد جلسات الدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط، ويستمر العمل بذلك النظام لمدة أسبوعين.

  وكانت الدولة شددت علي اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية وتوفير المواد المطهرة والكلور وغيرها من المواد والتعقيم، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم الشاملة وعدم السماح بالدخول لاي مقر بدون ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة والإبلاغ فور الاشتباه بأية حالة إصابة واتخاذ التدابير اللازمة فورًا.

 

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