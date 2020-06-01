بعد تعافيه من كورونا..محافظ الدقهلية يحكي تجربة إصابته بـ فيروس كورونا..فيديو

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، إن اليوم هو أول أيام عمله، بعد إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أن صحته جيدة هو وزوجته بعد أتباع البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة.





وأضاف الدكتور أيمن مختار عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن بروتوكول وزارة الصحة فعال وأثبت نجاحه، سواء في انتهاء وقت العلاج بعد التأكد من سلبية الحالة، أو ميعاد المسحات.





وأكد محافظ الدقهلية، أن الإلتزام بـ الإجراءات الإحترازية التي تقرها وزارة الصحة، هي السبيل الوحيد للشفاء من فيروس كورونا، والتي تشمل الراحة والإلتزام بالأدوية في مواعيدها، مما يحقق نتيجة جيدة في الشفاء.





وأوضح مختار ، أن مجلس الوزراء بشكل دائم مستمر في عقد أجتماعاته مع المحافظين، للإطلاع على أخر مستجدات فيروس كورونا في كافة المحافظات.





وتابع: أن المحافظين بشكل عام ملتزمون بتعليمات القيادة السياسية، ويتم تنفيذها في الفترة بين إجتماع وأخر، وأبرزها التأكد من توافر الأدوية في المستشفيات، وإلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية، وإرتداء الكمامات.