أسواق النفط تشهد حالة من التفاؤل خلال شهر مايو .. تقرير

أسواق النفط خلال شهر مايو بعد شهر تاريخي للنفط على الرغم من البيانات الاقتصادية السلبية وتصاعد التوترات الأمريكية الصينية. سيطرت حالة من التفاؤل علىخلال شهر مايو بعد شهر تاريخي للنفط على الرغم من البيانات الاقتصادية السلبية وتصاعد التوترات الأمريكية الصينية.





اسواق النفط خلال شهر مايو. يرصد موقع سي بي ان سي بالعربية تقريرًا يوضح فيه حركةخلال شهر مايو.





الخام الاميركي أكبر مكاسب شهرية على الاطلاق خلال شهر مايو بإرتفاع يصل إلى 88% مدعومًا بشكل اساسي من انخفاض انتاج الخام الامريكي الذي اسجل اعلي مستوياته خلال مارس الماضي وايضًا من بدء تنفيذ اتفاق اوبك + لخفط الانتاج بالإضافة الي التخفيضات الاضافية والتوعية تحديدًا من السعودية وتليها الامارات والكويت. سجلأكبر مكاسب شهرية على الاطلاق خلال شهر مايو بإرتفاع يصل إلى 88% مدعومًا بشكل اساسي من انخفاض انتاج الخام الامريكي الذي اسجل اعلي مستوياته خلال مارس الماضي وايضًا من بدء تنفيذ اتفاق اوبك + لخفط الانتاج بالإضافة الي التخفيضات الاضافية والتوعية تحديدًا من السعودية وتليها الامارات والكويت.





برنت أكبر مكاسب شهرية منذ عام 1999 بمستوي 40% خلال شهر مايو. كما سجلأكبر مكاسب شهرية منذ عام 1999 بمستوي 40% خلال شهر مايو.









الخام الاميركي بحب معهد البترول الاميركي والتي اظهرت ارتفاع بقيمة 8 ملايين و 700 ألف برميل في الاسبوع الماضي وبأكثر من التوقعات بكثير التي كانت تشير إلى لأرتفاعات بـ 2 مليون برميل، إضافة إلى بدء تعافي الطلب مع اعادة فتح الاقتصادات ولكن لا يظل اقل بكثير من المستوي المطلوب من حيث التعافي. واشار التقرير إلى ان هناك ارتفاع مفاجئ لمخزوناتبحب معهد البترول الاميركي والتي اظهرت ارتفاع بقيمة 8 ملايين و 700 ألف برميل في الاسبوع الماضي وبأكثر من التوقعات بكثير التي كانت تشير إلى لأرتفاعات بـ 2 مليون برميل، إضافة إلى بدء تعافي الطلب مع اعادة فتح الاقتصادات ولكن لا يظل اقل بكثير من المستوي المطلوب من حيث التعافي.





نمو الاقتصاد بنحو 5% في الربع الأول من العام الحالي بالإضافة إلى ارتفاع طلبات إعانة البطالة بـ 40 مليون طلب في 10 أسابيع لكن بوتيرة أقل . واظهرت بيانات ان هناك تراجع فيبنحو 5% في الربع الأول من العام الحالي بالإضافة إلى ارتفاع طلبات إعانة البطالة بـ 40 مليون طلب في 10 أسابيع لكن بوتيرة أقل .





واوضح التقرير ان هذة البيانات لم تنعكس كثيرا على الاسواق التي تجاهلتها او ربما سعرتها في وقت سابق سجل من خلالها DDW JONES ارتفاع بنسبة 4.30% بينما سجل S&P على ارتفاعات بنسبة 4.55% خلال شهر مايو.





اسعار الذهب سجلت 1735 للأونصة بإرتفاعات بنسبة 2.53% لشهر مايو وتعافت نوعًا ما بعد أن شهدت بعض التراجعات خلال الفترة الآخيرة. كما أظهر التقرير أنسجلت 1735 للأونصة بإرتفاعات بنسبة 2.53% لشهر مايو وتعافت نوعًا ما بعد أن شهدت بعض التراجعات خلال الفترة الآخيرة.





ويعتبر تصاعد التوترات الاميركية الصينية من المحركات الاساسية لإرتفاع الذهب في المرحلة المقبلة بالإضافة إلى الحزم التحفيزية من الحكومات المركزية التي تدعم اسعار النفط وارتفاعها.



