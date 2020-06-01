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اقتصاد

أسواق النفط تشهد حالة من التفاؤل خلال شهر مايو .. تقرير

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:01 م
النفط
النفط
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أحمد علام
سيطرت حالة من التفاؤل على أسواق النفط خلال شهر مايو بعد شهر تاريخي للنفط على الرغم من البيانات الاقتصادية السلبية وتصاعد التوترات الأمريكية الصينية.

يرصد موقع سي بي ان سي بالعربية تقريرًا يوضح فيه حركة اسواق النفط خلال شهر مايو. 

سجل الخام الاميركي أكبر مكاسب شهرية على الاطلاق خلال شهر مايو بإرتفاع يصل إلى  88% مدعومًا  بشكل اساسي من انخفاض انتاج الخام  الامريكي الذي اسجل اعلي مستوياته خلال مارس الماضي وايضًا من بدء تنفيذ اتفاق اوبك + لخفط الانتاج بالإضافة الي التخفيضات الاضافية  والتوعية تحديدًا من السعودية وتليها الامارات والكويت. 

كما سجل برنت أكبر مكاسب شهرية منذ عام 1999 بمستوي 40% خلال شهر مايو. 


واشار التقرير إلى ان هناك ارتفاع مفاجئ لمخزونات الخام الاميركي بحب معهد البترول الاميركي والتي اظهرت ارتفاع بقيمة 8 ملايين و 700 ألف برميل في الاسبوع الماضي وبأكثر من التوقعات بكثير التي كانت تشير إلى لأرتفاعات بـ 2 مليون برميل، إضافة إلى بدء تعافي الطلب مع اعادة فتح الاقتصادات ولكن لا يظل اقل بكثير من المستوي المطلوب من حيث التعافي. 

 واظهرت بيانات ان هناك تراجع في نمو الاقتصاد بنحو 5% في الربع الأول من العام الحالي بالإضافة إلى ارتفاع طلبات إعانة البطالة بـ 40 مليون طلب في 10 أسابيع لكن بوتيرة أقل .

واوضح التقرير ان هذة البيانات لم تنعكس كثيرا على الاسواق التي تجاهلتها او ربما سعرتها في وقت سابق سجل من خلالها DDW JONES ارتفاع بنسبة 4.30% بينما سجل S&P على ارتفاعات بنسبة 4.55% خلال شهر مايو. 

كما أظهر التقرير أن اسعار الذهب سجلت 1735 للأونصة بإرتفاعات بنسبة 2.53% لشهر مايو وتعافت نوعًا ما بعد أن شهدت بعض التراجعات خلال الفترة الآخيرة. 

ويعتبر تصاعد التوترات الاميركية الصينية من المحركات الاساسية لإرتفاع الذهب في المرحلة المقبلة بالإضافة إلى الحزم التحفيزية من الحكومات المركزية التي تدعم اسعار النفط وارتفاعها.  

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