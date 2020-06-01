برلماني: القوات المسلحة والشرطة قادران على إحباط المؤامرة الإرهابية في سيناء

حذر النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، من مؤامرة إرهابية كبرى تحاك ضد الوطن انطلاقا من سيناء، مشيرا إلى أن النشاطات المتزايدة للجماعات الإرهابية والتكفيرية في سيناء خلال الفترة الأخيرة، يكشف بلا مواربة عن تمويل هائل تلقته تلك الجماعات الخائنة للوطن وتقوم من خلاله بالعمل على نشر الفوضى.
ولفت نصر الدين، إلى أن القوات المسلحة المصرية والشرطة في حالة يقظة تامة لكل هؤلاء الإرهابيين ومن يمولونهم والدليل الضربات القوية التي وجهتها القوات المسلحة لنحو 19 عنصر شديدى الخطورة من التكفيريين في سيناء، وقبلها الضربات الهائلة التي وجهتها الشرطة المصرية وأسفرت عن قتل نحو 22 عنصرا تكفيريا في سيناء.
وشدد على أن الإرهاب هو العدو الحقيقيى للوطن، وهو الكاره للتنمية والحضارة والرقي على أرض مصر، والكاره والحاقد على حركة العمران والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية.
وأشار النائب إلى أن المؤامرة الإرهابية على البلاد لم تتوقف ولا تزال متأججة وتتخذ وسائل وسبل شتى لمحاولة النيل من الوطن.