فيديوجراف .. 5 جهات حكومية تعيد فتح أبوابها أمام المواطنين

قررت الحكومة عودة 5 جهات للعمل بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وسط اتخاذ مجموعة كبيرة من الاجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من خطر الفيروس.
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ناشدت وزارة الداخلية جميع المواطنين المترددين على هذه المنشأت الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وضرورة ارتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات .
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن الجهات العائدة للعمل من خلال الفيديوجراف التالي.