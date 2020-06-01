AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف .. 5 جهات حكومية تعيد فتح أبوابها أمام المواطنين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:01 م
أماكن حكومية تستقبل
أماكن حكومية تستقبل المواطنين
Advertisements
مصطفى الرماح- اعداد منار شعبان
قررت الحكومة عودة 5 جهات للعمل بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وسط اتخاذ مجموعة كبيرة من الاجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من خطر الفيروس.

اقرأ ايضا :
فيديوجراف.. طرح كمامات قماش مطابقة للمواصفات للمواطنين خلال أيام.. تفاصيل

ناشدت وزارة الداخلية جميع المواطنين المترددين على هذه المنشأت الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وضرورة ارتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات .

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن الجهات العائدة للعمل من خلال الفيديوجراف التالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قليل .. المرور تفتح أبوابها أمام مالكي السيارات لتجديد رخص تسيير المركبات

ببوابات تعقيم ذاتي.. وحدات المرور تستقبل أصحاب السيارات لتجديد التراخيص ..شاهد

وحدات المرور تواصل فتح أبوابها لتجديد رخص التسيير لجميع أنواع المركبات

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

احم نفسك بالكمامة وتجنب الغرامة..عودة العمل بالمنشأت الشرطية والحكومية أول يونيو

لاستخراج وتجديد رخص القيادة.. الداخلية تعلن موعد استئناف العمل بوحدات المرور

ترشيحاتنا

ضحية عنف الشرطة الأمريكية.. محمد صلاح ولاعبو ليفربول يتضامنون مع جورج فلويد

دنيا سمير غانم: الفانز بيدلعوني .. شاهد

زوج يشتكي زوجته التي لا تصلي .. ودار الإفتاء ترد

بعد الهجوم عليه بسبب حفل زفاف شقيقته.. محمد رمضان يرد بصورة

بعد علاج أمريكان من كورونا.. سفارة واشنطن بالقاهرة توجه رسالة شكر لـ وزارة الصحة

خوفا من كورونا..نقل الضابط قاتل جورج فلويد لـ سجن شديد الحراسة.. وبدء محاكمته اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج منزلي للإمساك .. 8 طرق طبيعية دون أدوية

أكلة جديدة .. طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس

«سبيس إكس».. تفاصيل المهمة التاريخية لرواد وكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية