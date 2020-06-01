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برلمان

للتصدي لجشع التجار.. قيادي بمستقبل وطن يطالب بتشديد الرقابة على سوق الكمامات والمعقمات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:20 م
ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة
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ماجدة بدوي
أكد الدكتور سامي فتحي سوس، القيادي بحزب مستقبل وطن،ضرورة التزام المواطنين بقرارات الحكومة الأخيرة بإرتداء الكمامات الطبية في الأماكن التي حددتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب سوس، في بيان له اليوم الاثنين، الحكومة والأجهزة المعنية بإحكام وتشديد الرقابة على سوق الكمامات الطبية ومواد التعقيم مثل الكحول والكلور خلال الفترة الحالية،مشيرا إلى أن هناك بعض التجار يستغلون الأزمة الحالية ويرفعون الأسعار بشكل مُبالغ فيه يعوق المواطنين عن شرائها بشكل يومى.

وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، على ضرورة الحرص على ارتداء الكمامات الطبية الصحية التي تعمل على الوقاية من الإصابة بالفيروس، والبعد عن الأنواع الأخرى كالمصنوعة من القماش أو مجهولة المصدر، لأنها ليس لها أي فائدة في الوقاية وارتدائها لن يفيد.

وناشد سوس، كافة المواطنين الالتزام وتوعية الآخرين، وتكثيف حملات التوعية في كافة وسائل الإعلام، مؤكدا أن الوعي الصحي من أهم عوامل النجاح في عبور الأزمة الحالية، مطالبا بضرورة الاستمرار في تطبيق القانون من جانب الأجهزة المعنية وتطبيق الغرامة على المخالفين حتى لا يحدث أي تراخ من قبل المواطنين في الالتزام بارتداء الكمامات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الحكومة تقوم بدورها المنوط بها فى هذه الأزمة بكل احترافية وكفاءة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك من أجل القضاء على هذا الفيروس اللعين في أسرع وقت ممكن.
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