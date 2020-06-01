هاني حسين: طفرة كبيرة في صادرات الفاكهة المصرية محققة 2.3 مليار دولار

أكد هانى حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحلاصات الزراعية، عن وجود مستهدفات لدى الحكومة في رفع كفاءة الصادرات المصرية خلال الفترات القادمة خصوصا من الحاصلات الزراعية من بينها البصل والثوم والموالح.
أوضح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الصادرات المصرية في قطاع الفاكهة والموالح حقق طفرات كبيرة إذ صلت حاليا لـ2.3 مليار دولار.
وذكر أن صادرات البطاطس علي وجه الخصوص يتم توجيهها للسوق الروسي بصورة كبيرة، إذ تتميز صادرات الفاكهة والخضروات المصرية بسعر المناسب في التصدير بالإضافة لجودتها.
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أضاف أنه لا يمكن انكار التأثير الاقتصادي جراء إغلاق بعض البلدان التي تعاني بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، لحدودها نظرا لوجود تخوف في انتشار الوباء العالمي، من شأنه التأثير علي حجم الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن التحديات التي فرضها وباء كورونا المستجد، من شأنها المساهمة في تعزيز الاقتصاد القومي اذا تم استغلال تلك الفرص.