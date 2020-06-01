AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

هاني حسين: طفرة كبيرة في صادرات الفاكهة المصرية محققة 2.3 مليار دولار

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:01 م
صادرات الفاكهة
صادرات الفاكهة
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد  هانى حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحلاصات الزراعية، عن وجود مستهدفات لدى الحكومة في رفع كفاءة الصادرات المصرية خلال الفترات القادمة خصوصا من الحاصلات الزراعية من بينها البصل والثوم والموالح.

أوضح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الصادرات المصرية في قطاع الفاكهة والموالح حقق طفرات كبيرة إذ صلت حاليا لـ2.3 مليار دولار.

وذكر أن صادرات البطاطس علي وجه الخصوص يتم توجيهها للسوق الروسي بصورة كبيرة، إذ تتميز صادرات الفاكهة والخضروات المصرية بسعر المناسب في التصدير بالإضافة لجودتها.


أضاف أنه لا يمكن انكار التأثير الاقتصادي جراء إغلاق بعض البلدان التي تعاني بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، لحدودها نظرا لوجود تخوف في انتشار الوباء العالمي، من شأنه التأثير علي حجم الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن التحديات التي فرضها وباء كورونا المستجد، من شأنها المساهمة في تعزيز الاقتصاد القومي اذا تم استغلال تلك الفرص.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصدير المنتجات الزراعية المصرية في أزمة كورونا .. الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 2,4 مليون طن منذ بداية 2020 .. والفلاحين: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح

التصديرى للحالات الزراعية : 17.412 مليون دولار حجم صادرات الثوم المصرى 2020.. والسعودية اكبر مستورد للخضر والفاكهة المصرية

التصديري للحاصلات: أزمة كورونا تسببت في نمو صادرات الفاكهة والخضر

الحاصلات الزراعية: الحكومة تسعي لدعم صادرات الموالح

خبراء ورجال أعمال: نمو صادرات الفاكهة والخضراوات بسبب الإجراءات الاستباقية للرئيس .. والحكومة عازمة على استمرار الدعم للإنتاج المحلي

رغم أزمة كورونا .. ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 3 ملايين طن

ترشيحاتنا

مصدر بـ الزمالك يكشف سر رفض الإعلان عن الصفقات الجديدة

بتكلفة خيالية.. تفاصيل إجراءات تأمين الأمير هاري وميجان ماركل في أمريكا

بيهزر علطول.. نجم الزمالك: تجربة كهربا ستفشل مع النادي الأهلي

وقفات صامتة وإشعال الشموع.. العالم يندد بالعنصرية ويطالب بالعدالة لـ جورج فلويد.. صور

حال عدم الإلتزام بالضوابط..وزير التعليم العالي: قد نصل إلى مليون إصابة بكورونا

لمواجهة كورونا.. وصول طائرة مساعدات طبية من مصر للكونغو وزامبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة جديدة .. طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس

بتكلفة خيالية.. تفاصيل إجراءات تأمين الأمير هاري وميجان ماركل في أمريكا

فى أول يوم عمل .. التزام المواطنين بارتداء الكمامات بالأحوال المدنية والمرور والجوازات .. صور