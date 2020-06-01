64 عاما على علاقات مصر والصين.. برلماني: القاهرة وبكين ستقودان العالم

بعث النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، برقية تهنئة الى السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج بمناسبة مرور 64 عاما على العلاقات المصرية الصينية ، والتي تأسست في مايو عام 1956.





وقال " المسعود " في بيان، الاثنين، إ ن العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين تشهد حاليًا عصرها الذهبي غير المسبوق فى تاريخ العلاقات بين مصر والصين مؤكدا ان ذلك يرجع الى الصداقة المتينة والعلاقة المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصينى شى جين بينج.





وقال النائب محمد المسعود إن العلاقة الخاصة بين الرئيسين المصرى والصيني جعلت هناك تطابقا تاما وحقيقيا بين القاهرة وبكين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية والعربية والأفريقية وغيرها بصفة عامة وبشأن مواجهة ظاهرة الإرهاب بصفة خاصة وقال النائب محمد المسعود ان القاهرة وبكين قدمتا نموذجا رائعا للتعاون الدولى الحقيقى فى مواجهة فيروس كورونا.





وأعرب النائب محمد المسعود عن ثقته التامة في قدرة الزعيمين الكبيرين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيرة الصيني الرئيس شي جين بينغ على قيادة العالم فى عالم مابعد كورونا من خلال التعاون مع الدول الصديقة على مستوى العالم لتحقيق التنمية المستدامة وارثاء السلام بالشرق وأفريقيا و العالم أجمع ومواجهة ظاهرة الارهاب بجميع صوره وأشكاله لتخليص العالم كله من قوى الشر والظلام والارهاب.