صراع شرس بين أندية أوروبا على نجم نابولي

يقترب سوق الانتقالات الصيفية المقبل من فتح أبوابه، فور نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاي، وسط تردد أنباء صحفية قوية، تفيد بأن صراعًا ناريًا على أحد نجوم نابولي، بصدد أن يشتعل.
والسنغالي الدولي خاليدو كوليبالي، البالغ من العمر 28 عامًا، يبرز اسمه بقوة على طاولة اهتمامات عمالقة الكرة الأوروبية، على رأسهم باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد، وليفربول.
وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الإثنين، أن النادي الباريسي انسحب على الفور من صفقة ضم كوليبالي، حين لمس جدية الشياطين الحمر، وصعوبة منافسته على حسم الصفقة.
الصحيفة أوضحت أن حامل لقب الدوري الفرنسي في حاجة ماسة إلى مدافع جديد، إذ ينتهي عقد كل من تياجو سيلفا، توماس مونييه، وليفين كورزاوا.
من جانبه، كانت تقارير سابقة شددت على أن المدير الفني يورجن كلوب يرغب بشدة في جلب كوليبالي إلى ليفربول، كما أنه تواصل معه هاتفيًا، لكن الريدز بحسب التقارير، غير قادر على مجارة يونايتد ماديًا، في الوقت الذي طلب فيه لورينتيس، رئيس نابولي، ما يقرب من 80 مليون يورو للتنازل عن اللاعب.