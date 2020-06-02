طلب مناقشة عامة أمام البرلمان بشأن تحديات منظومة التعليم فى مصر





تقدم النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بطلب مناقشة عامة بشأن التحديات التى تواجه منظومة التعليم فى مصر ، مشيرا إلى أن تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة فى المجتمعات بصفة عامة يتوقف على العلم والتعليم الذى أصبح ضرورة لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية لكافة الدول.





وأضاف ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التعليم أصبح محورا أساسيا للنهوض بالمجتمعات وخاصة فى الدول النامية ، حيث أنه يسهم بشكل كبير فى خفض معدل النمو السكنى وزيادة درجات الوعى الصحى وانخفاض معدلات الإنحراف والتطرف.





وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: يقوم التعليم فى كافة دول العالم على 4 محاور أساسية وهى المعلم و الطالب و المدرسة أو الجامعة والمنهج.





وأوضح أن التحديات التى تواجه التعليم فى مصر متعلقة بالمحاور الأربعة وهى المدرس الذى يعانى من عدم التأهيل التربوى السليم والعائد المادى الذى لا يحقق له الحياة الكريمة ، والطالب الذى يعانى من فقدان الثقة فى قيمة التعليم وبالتالى مستقبله ، والمدرسة التى تعانى من التكدس وضعف التجهيزات العلمية والبنية التحتية ، بالإضافة إلى المناهج التى تعانى من عدم مواكبتها للتطور العلمى وتعتمد على الحفظ والتلقين ، ووجود فجوة بينها وبين متطلبات واحتياجات سوق العمل.





واختتم : بذلت الدولة جهود حثيثة خلال السنوات الأخيرة لتحديث وتطوير المنظومة ولضمان نجاح التجربة يجب أن يتواكب التطوير والإصلاح على التوازى فى المحاور الاتية وهى المعلم والمدرسة والمنهج.