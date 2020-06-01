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محافظات

الأنصاري: تطهير وتعقيم 33 ألف موقع ومنشأة بمختلف قرى ومراكز الفيوم

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:54 م
صدى البلد
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قسم المحافظات
توجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بالشكر للمؤسسات والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية، والمجموعات الشبابية، والسادة نواب مجلس الشعب، والمواطنين، ورجال الأعمال، الذين شاركوا في فعاليات مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا" التي أطلقتها المحافظة خلال شهر مارس الماضي. 

وتهدف المبادرة إلى توعية المواطنين وتطهير وتعقيم كافة المؤسسات والمواقع والمنشآت بمختلف مراكز المحافظة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن تقديم المساعدات الغذائية والمطهرات للأسر المستحقة بمختلف المراكز والقرى.

وأشاد محافظ الفيوم بالنتائج الايجابية التى حققتها المبادرة خلال الفترة الماضية، حيث نجحت الجهود حتى الآن فى تطهير وتعقيم أكثر من 33 ألف موقع ومنشآة بمختلف قرى المحافظة، وتوزيع 184 ألف و771 شنطة مواد غذائية و83 ألف و226 شنطة مطهرات للأسر الأولى بالرعاية، فيما قامت المبادرة بتوعية 632 ألف و659  مواطنًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وثمن "الأنصاري" الدور البارز الذي قامت به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ورجال الأعمال فى دعم جهود الدولة فى التصدى لأزمة كورنا، من خلال التبرعات أو بالمشاركة الميدانية، مشيرًا أن المعدن المصري الأصيل يظهر دائما في المحن والشدائد. 

ودعا محافظ الفيوم، جميع أبناء المحافظة، إلى المشاركة الفاعلة فى أعمال مبادرة إيد واحدة ضد كورونا، كلٌ حسب طاقته، انطلاقا من واجبهم الوطني، وحرصا على توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع أبناء المحافظة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة فى التصدي للعدوى بالفيروس. 

الجدير بالذكر أن محافظة الفيوم قد شكلت لجنة لتلقي تبرعات رجال الأعمال والمواطنين المادية أو  بالأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية، وذلك فى إطار جهود المحافظة لدعم قطاع الصحة وتوفير سبل الوقاية للأطقم الطبية والمواطنين من العدوى بفيروس كورونا المستجد.
الأنصاري: تطهير وتعقيم 33 ألف موقع ومنشأة بمختلف قرى ومراكز الفيوم
الأنصاري: تطهير وتعقيم 33 ألف موقع ومنشأة بمختلف قرى ومراكز الفيوم
الأنصاري: تطهير وتعقيم 33 ألف موقع ومنشأة بمختلف قرى ومراكز الفيوم
الأنصاري: تطهير وتعقيم 33 ألف موقع ومنشأة بمختلف قرى ومراكز الفيوم
الأنصاري: تطهير وتعقيم 33 ألف موقع ومنشأة بمختلف قرى ومراكز الفيوم
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