الأنصاري: تطهير وتعقيم 33 ألف موقع ومنشأة بمختلف قرى ومراكز الفيوم

توجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بالشكر للمؤسسات والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية، والمجموعات الشبابية، والسادة نواب مجلس الشعب، والمواطنين، ورجال الأعمال، الذين شاركوا في فعاليات مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا" التي أطلقتها المحافظة خلال شهر مارس الماضي.
وتهدف المبادرة إلى توعية المواطنين وتطهير وتعقيم كافة المؤسسات والمواقع والمنشآت بمختلف مراكز المحافظة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن تقديم المساعدات الغذائية والمطهرات للأسر المستحقة بمختلف المراكز والقرى.
وأشاد محافظ الفيوم بالنتائج الايجابية التى حققتها المبادرة خلال الفترة الماضية، حيث نجحت الجهود حتى الآن فى تطهير وتعقيم أكثر من 33 ألف موقع ومنشآة بمختلف قرى المحافظة، وتوزيع 184 ألف و771 شنطة مواد غذائية و83 ألف و226 شنطة مطهرات للأسر الأولى بالرعاية، فيما قامت المبادرة بتوعية 632 ألف و659 مواطنًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
وثمن "الأنصاري" الدور البارز الذي قامت به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ورجال الأعمال فى دعم جهود الدولة فى التصدى لأزمة كورنا، من خلال التبرعات أو بالمشاركة الميدانية، مشيرًا أن المعدن المصري الأصيل يظهر دائما في المحن والشدائد.
ودعا محافظ الفيوم، جميع أبناء المحافظة، إلى المشاركة الفاعلة فى أعمال مبادرة إيد واحدة ضد كورونا، كلٌ حسب طاقته، انطلاقا من واجبهم الوطني، وحرصا على توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع أبناء المحافظة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة فى التصدي للعدوى بالفيروس.
الجدير بالذكر أن محافظة الفيوم قد شكلت لجنة لتلقي تبرعات رجال الأعمال والمواطنين المادية أو بالأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية، وذلك فى إطار جهود المحافظة لدعم قطاع الصحة وتوفير سبل الوقاية للأطقم الطبية والمواطنين من العدوى بفيروس كورونا المستجد.