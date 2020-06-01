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محافظات

تنظيم معرض لتوزيع الملابس وقطع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجانا على محدودي الدخل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:04 م
معرض لتوزيع الملابس
معرض لتوزيع الملابس وقطع الأثاث
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جمالات الدمنهورى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة  على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لتحسين مستوى المعيشة والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصه في الأعياد والمناسبات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

وأثنى المحافظ  على دور جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجًا ،  وتكثيف المساعدات بها ، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها  

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ومن جانبه اكد عادل درغام - مدير فرع جمعية الاورمان بالبحيرة على تنظيم معرض لتوزيع قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية والملابس بالمجان على الأسر من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك  بقرية على بن أبى طالب بمركز ومدينة حوش عيسي.
 
واشار إلى أن  المعارض ضمت أجهزة منزلية كهربية عبارة عن ( ثلاجات – غسالات – تليفزيونات – بوتاجازات ) بالإضافة لتوزيع الملابس وقطع الأثاث للمنازل من  أنتريهات و مطابخ و غرف سفرة و غرف نوم و سجاد و مفروشات ومراتب فايبر   يتم توزيعها بالمجان علي حسب احتياج الأسر والحالات المستحقة

ولفت درغام إلى تحديد الحالات المستحقة و الأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي .
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الاكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة لهم .
  

تنظيم معرض لتوزيع الملابس وقطع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجانا على محدودي الدخل
تنظيم معرض لتوزيع الملابس وقطع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجانا على محدودي الدخل
تنظيم معرض لتوزيع الملابس وقطع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجانا على محدودي الدخل
تنظيم معرض لتوزيع الملابس وقطع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجانا على محدودي الدخل
تنظيم معرض لتوزيع الملابس وقطع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجانا على محدودي الدخل
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