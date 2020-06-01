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أخبار العالم

واشنطن تدعو الجهات الخارجية إلى التوقف عن تأجيج الصراع في ليبيا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:51 م
واشنطن تدعو الجهات
واشنطن تدعو الجهات الخارجية إلى التوقف عن تأجيج الصراع في لي
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دعاء أبوهشيمة
دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، إلى سحب المرتزقة ووقف دعم الفصائل المسلحة في ليبيا. 

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان لها، إنه يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة على ليبيا، حسبما أفادت العربية، في نبأ عاجل لها. 

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كما حثت السفارة الأمريكية الجهات الخارجية على التوقف عن تأجيج الصراع في ليبيا؛ مؤدة على ضرورة سحب جميع أفراد المرتزقة. 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن إرسال تركيا دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، للقتال من المليشيات المسلحة. 

ووفقًا للمرصد، نقلت الحكومة التركية، 400 من المرتزقة السوريين المواليين لأنقرة، وبذلك ترتفع أعداد الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، إلى نحو 11600. 

وأوضح المرصد أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 شخص. 

وكانت مصادر بالجيش الليبي كشفت، في تصريح لـ "العربية"، أن تركيا أرسلت 11 ألفا من المرتزقة إلى ليبيا. 

ووفقا لما نقلته العربية عن مصادر بالجيش الليبي فإن المرتزقة الذين يقاتلون مع الوفاق يتلقون رواتب من خزينة ليبيا. 
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