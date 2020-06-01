«البحث العلمي» تواصل أنشطتها افتراضيا.. صقر: انتشار الفيروس عطل تطبيق مقترح إنشاء جامعة الطفل بمراكز الشباب

البحث العلمي:

سنعرض برامجنا أونلاين.. ومسابقات جديدة للباحثين

عرف أولادك يعني إيه كورونا بشكل بسيط من خلال فيديو جامعة الطفل





يعد برنامج جامعة الطفل واحدا من أهم البرامج التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث أثبت نجاحه على مدار السنوات السابقة وشارك به آلاف الأطفال واستفاد منه على الفئات العلمية المختلفة في سن الطفولة.





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ومن جانبه قال الدكتور محمود صقر ، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الأكاديمية أسقبلت مقترح النائب فتحى ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بالترحيب ، والذي تضمن إنشاء جامعة الطفل فى مراكز الشباب، والذي وجه لوزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة.

وأضاف "صقر" في تصريح لـ"صدى البلد" أنه في حال قبول وزارة الشباب المقترح سيتم تنفيذه على الفور ، مشيرا إلى أن ما عطل الأكاديمية عم مناقشته وتطبيقه أزمة أنتشار فيروس كورونا المستجد.

أوضح الدكتور محمود صقر، أن جامعة الطفل تواصل جدول فاعلياتها رغم كورونا وذلك افتراضيا، مشيرا إلى أنها تجربة وبرنامج ناجح من برامج الأكاديمية وقد تم تطبيقه فى 15 جامعة مصرية.





وكان قد أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن جميع برامج الأكاديمية لم تتأثر بسبب أزمة كورونا لأن التقديم بها أونلاين لذا فيمكن أن نقول إن الأمور إلى ما يرام فيما يخص الأكاديمية.

وأضاف "صقر"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه بالنسبة لمسابقات الأكاديمية لا يمكن استكمالها، ولكن سيتم عمل مسابقات جديدة بعرض بعض التحديات والمشكلات، ومن ثم نطلب بعض الحلول الابتكارية لحلها من خلال موقع الأكاديمية، ويتم تقيم هذه الحلول ومن سيفوز على أساس علمي سيمنح جائزة وتتبنى فكرته لتنفيذها.

وأشار إلى أن هناك تدريبا في مجال الملكية الفكرية والتوعية بها وكيفية تسجيل براءات الاختراع، كما يوجد طرق للرد على استفسارات الباحثين في كل ما يخص براءات الاختراع والابتكار.

وأوضح أن التواصل في الأساس مع مجتمع الباحثين والمبتكرين عن طريق الموقع الإلكتروني للأكاديمية، ومن خلاله سيتم عرض كل البرامج الفكرية والبحثية والخاصة بالتكنولوجيا وغيرها من مجالات البحث سيتم تقديمها أونلاين.

وفي ذلك السياق قامت جامعة الطفل بعمل فيديو حول فيروس كورونا للتعرف عليه وكيفية الوقاية منه، وجاء الفيديو مبسطا للأطفال والكبار

بينما نشرت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو بعنوان "عاوزين تعرفوا ايه هو فيروس كورونا وازاي نحمي نفسنا منه؟".

وتابعت: "جامعة الطفل احد برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عملت فيديو ليكم علشان تعرفوا اكتر، واولادكم يعرفوأ اكتر عنه".

واستكملت: "الفيديو مناسب جدا للأطفال والكبار عبر هذا الرابط: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=64m6gL3EwTU ".

في السياق متصل تقدم أكاديمية البحث العلمي مواد علمية وتاريخية للأطفال تساعد الأم فى استغلال فترة تعليق الدراسة إلى جانب الدراسة من المنزل، عن طريق مشاهدة برامج ترفيهية مفيدة تزيد معلوماتهم التاريخية وتضيف لمستوى ذكائهم.

وهذه المسلسلات هي مسلسل كرتون "الأزهر" الذي تقدمه بوابة الأزهر الإلكترونية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهو مسلسل كرتون "الأزهر" له أجزاء اربع، والذي يؤرخ تاريخ الأزهر الشريف منذ إنشائه قبل أكثر من ألف عام وحتى اليوم.

ويمكن مشاهدة مسلسل كرتون "الأزهر" بأجزائه الثلاثة، من خلال الرابط التالي:

http://www.azhar.eg/azharcartoon/index.html

بينما نور وبوابة التاريخ هو خاص بمجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر "نور وبوابة التاريخ"، والذى أنتجته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى تعاون متميز مع الأزهر الشريف، والمنظمة.

وتدور أحداث المسلسل حول الطفل "نور" الذي يبدأ رحلة استكشاف عبر الزمن، عن قصة اكتشافات واختراعات العلماء العرب والمسلمين فى شتى العلوم التى أثرت الحياة البشرية.