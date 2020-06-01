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حوادث

شاهد.. رجال أمن القاهرة يشنون حملات مكثفة على السرفيس للتأكد من ارتداء الكمامات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:14 م
رجال أمن القاهرة
رجال أمن القاهرة يشنون حملات مكثفة على السرفيس
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كتب محمد صبرى
يواصل رجال الامن بالقاهرة، حملاتهم على سائقي السرفيس للتأكد من إرتداء الكمامات الطبية للسائق والركاب بكافة وسائل النقل الجماعى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا .

فمنذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين ، انتشرت القوات بكافة المحاور والميادين الحيويه لضبط المخالفين للقرار ، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 248 شخصا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية، وكذا تم سحب تراخيص 324 سيارة لعدم إلتزام قائديها بالقرار .

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وكان مجلس الوزراء قد اصدر العديد من القرارات بشأن الخطة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" إعتبارًا من يوم السبت الماضى 30/5/2020 والمتضمن إلتزام العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل) بإرتداء الكمامات الواقية.

 وقد أسفرت جهود أجهزة مديرية أمن القاهرة فى هذا الصدد، خلال 24 ساعة، عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (248) شخص مخالف لعدم إرتداء الكمامة، وسحب تراخيص (324) سيارة لعدم إلتزام قائديها بالقرار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

شاهد.. رجال أمن القاهرة يشنون حملات مكثفة على السرفيس للتأكد من ارتداء الكمامات
شاهد.. رجال أمن القاهرة يشنون حملات مكثفة على السرفيس للتأكد من ارتداء الكمامات
شاهد.. رجال أمن القاهرة يشنون حملات مكثفة على السرفيس للتأكد من ارتداء الكمامات
شاهد.. رجال أمن القاهرة يشنون حملات مكثفة على السرفيس للتأكد من ارتداء الكمامات
شاهد.. رجال أمن القاهرة يشنون حملات مكثفة على السرفيس للتأكد من ارتداء الكمامات
شاهد.. رجال أمن القاهرة يشنون حملات مكثفة على السرفيس للتأكد من ارتداء الكمامات
شاهد.. رجال أمن القاهرة يشنون حملات مكثفة على السرفيس للتأكد من ارتداء الكمامات
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