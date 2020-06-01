نشرة الفن.. أحمد صلاح حسني يرد على شائعة إصابة أمير كرارة بكورونا.. ظهور محمد رمضان وشقيقته بعد الافراج عن زوجها

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية :
نشر الفنان محمد رمضان , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له بصحبة شقيقته من حفل زفافها وذلك بعد الإفراج عن زوجها.
كشفت المطربة نهال نبيل عن إصابتها ووالدتها، بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها تخضع حاليا للعزل المنزلي.
نشر سعد المجرد عبر حسابه على "إنستجرام " مقطع فيديو ضم عددا من المشاهد التي لم يتم استخدامها في الكليب.
هاجم الفنان أحمد صلاح حسني مروجي شائعة إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا، من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر".