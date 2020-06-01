عضه بوحشية.. الشرطة الأمريكية تطلق كلبًا على مواطن أسمر.. فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادما لاعتداء وحشي من قبل الشرطة الأمريكية على ذوي البشرة السمراء في الولايات المتحدة.





وظهر في مقطع الفيديو، الشطرة الأمريكية وهي تطلق كلبًا على أحد المواطنين من ذوي البشرة السمراء، في ولاية كاليفورنيا، حيث انقض عليه بطريقة صادمة من خلفه.





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وأخذ الكلب يعض بطريقة وحشية ساق الرجل 90 ثانية تقريبًا، وسط صرخات من شهود عيان التقطوا الفيديو.





وقالت صحف أمريكية إن أنجلرو ويريك، مكث في المستشفى لمدة أسابيع، بسبب الجرح الغائر.





يأتي ذلك، وسط ما تشهده المدن الأمريكية من أعمال شغب واحتجاجات ردا على وفاة المواطن ذي البشرة السمراء جورج فلويد، على أيدي عناصر الشرطة الأمريكية.





وأمرت عدد كبير من الشركات في الولايات بالإغلاق على الفور حيث تحاول الشرطة ومسؤولو المدينة السيطرة على أعمال الشغب العنيفة.



