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«حفل منير وإجراؤه عملية جراحية بمصر» موضوع المناقشة اليوم في «in box»

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:35 م
الكينج محمد منير
الكينج محمد منير
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البهى عمرو

خصصت قناة "صدى البلد 2" حلقة اليوم من برنامج "in box"، للحديث عن حفل الكينج محمد منير، الذي أقامه بمنزله مع مجموعة من الشباب.


وقال مذيع البرنامج، الإعلامي عمرو أبو جبل، إن الكينج محمد منير يحظى بحب شديد من الجمهور، وأن الحفل كانت أون لاين وكان هناك متابعة كبيرة لها من جانب المواطنين.

وأشار الإعلامي عمرو أبو جبل، إلى أن الكينج محمد منير أجري عملية جراحية فى مصر، ولم يذهب لأى دولة خارجية.

وقام البرنامج بعرض جزء من حلقة الكنج محمد منير، وتعليقات المواطنين عن الحفل.

وقالت نوران ابو طالب، المطربة الشابة، التى شاركت الكينج محمد منير حفله على السوشيال ميديا من بيته، إنها سعيدة بغناء أغنية شبابيك مع الكينج .

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