«حفل منير وإجراؤه عملية جراحية بمصر» موضوع المناقشة اليوم في «in box»

خصصت قناة "صدى البلد 2" حلقة اليوم من برنامج "in box"، للحديث عن حفل الكينج محمد منير ، الذي أقامه بمنزله مع مجموعة من الشباب.









عمرو أبو جبل ، إن الكينج وقال مذيع البرنامج، الإعلامي، إن الكينج محمد منير يحظى بحب شديد من الجمهور، وأن الحفل كانت أون لاين وكان هناك متابعة كبيرة لها من جانب المواطنين.





وأشار الإعلامي عمرو أبو جبل ، إلى أن الكينج محمد منير أجري عملية جراحية فى مصر، ولم يذهب لأى دولة خارجية.





وقام البرنامج بعرض جزء من حلقة الكنج محمد منير، وتعليقات المواطنين عن الحفل.