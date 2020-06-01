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باحث سوشيال ميديا: العالم يعيش فيلما حقيقيا وواقعيا.. ولابد من الابتعاد عن مواقع التواصل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:37 م
حسام كامل، باحث فى
حسام كامل، باحث فى السوشيال ميديا
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هاجر إبراهيم
قال حسام كامل باحث فى السوشيال ميديا، إنه يفضل الابتعاد عن الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعى تلك الفترة، منوها أنه كلما ابتعد الإنسان عن "السرايا الزرقا" كلما وصل إلى صحة نفسية أفضل.

وأضاف "كامل" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "الأولى"، أنه بمجرد بحث الشخص عن "التايم لاين" على صفحته الشخصية سيقرأ عن أخبار عديدة لها علاقة بفيروس كورونا حيث إن ذلك سيؤثر عليه نفسيا.

وتابع أن كم الأخبار المفزعة والمركزة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى يجعل الشخص حزين ومتأثر بها، مؤكدا بالابتعاد عنها كليا.

وأوضح أن الظرف العالمي الأن يعتبر استثنائي، لافتا إلى أن الناس لم تعيش مثل تلك الظروف من قبل أو حتى الكبار فى السن حيث إن كورونا جعلت العالم الآن يعيش فى فيلم حقيقي وواقعي.

وأكد أن هناك مناخ كبير جدا من الخوف مسيطر على جميع بلدان العالم والقلق بالإضافة إلى عدم التأكد من دقة المعلومة حيال فيروس كورونا وحتى العلماء، متابعا أن الشخص لن يجد أى معلومة مثبتة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعى.
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