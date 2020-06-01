نوران أبو طالب تكشف تفاصيل غنائها مع محمد منير.. فيديو

قالت نوران أبو طالب، المطربة الشابة، والتى شاركت الكينج محمد منير حفلة على السوشيال ميديا من بيته، إنه سعيدة بغناء أغنية شبابيك مع الكينج محمد منير.









وأضافت نوران أبو طالب خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد 2" ببرنامج "in box" ، تقديم، نور سامي و عمرو أبو جبل، إنها أثناء غنائها مع منير كانت فى حلم كبير، وأنها لم تتوقع ان تغنى

مع منير.









ولفتت نوران أبو طالب، إلى أنها تأثرت بالغناء مع منير، وكادت أن تبكي على الهواء من شدة الفرح.









وأشارت نوران ابو طالب، إلى أن الحفلة كان بها نجوم كثيرين شباب، وأكدت أن الكنج شاهد أغنية شبابيك لها وبعد ذلك طالب من مدير فرقته بالتواصل معنا وعمل حفلة مشتركة.









وكشفت نوران ابو طالب، كواليس الحلقة وقالت إنها قامت بعمل بروفات كثيرة قبل الحفلة وأكدت نوران أن محمد منير قريب جدًا مع الجميع، ويقدر الموسيقى و الفنان.









وأوضحت نوران ابو طالب، أن اجواء الحفلة كانت مختلفة وكانت فى منزل محمد منير، وأن منير بصحة جيدة.









وكشفت أن جمهور الكنج كبير جدًا، وأعربت عن سعادتها للمرة الثانية و الثالثة بالغناء مع منير، وأكدت أن هناك أغانى جديدة سيتم عرضها فى الفترة المقبلة.