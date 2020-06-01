وكيل تعليم بورسعيد: 14 طالبا في كل لجنة ثانوية عامة.. وطابور متباعد لدخولهم

عقد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، اجتماعا يهدف لتوزيع الأدوار وإتمام الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حال عقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة.





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وأكد باهى خلال الإجتماع على أنه سيتم توفير الكواشف الحرارية وتوزيع كمامات على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية كما سيتم تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان فى طابور على أن يكون هناك مسافة بين كل طالب تقدر بمترين.





وناشد وكيل الوزارة طلاب الثانوية العامة بعدم التكدس أمام أبواب اللجان والتزاحم عند الدخول أو عند الصعود على السلالم والتوجه إلى اللجان، منوها إلى أنه تم زيادة عدد مقرات اللجان الامتحانية للطلاب على أن يكون داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى ١٤ طالبا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.





وأضاف باهى أن الأحياء ستتولى عملية تعقيم لجان الامتحانات بصفة يومية عقب إنتهاء الفترة الزمنية المخصصة للإمتحان، مشيرا إلى أن مسئول الطب الوقائى سيتابع حالة الطلاب صحيا أولا بأول مع وجود سيارة الخدمات العاجلة.



