4 شرائح للمعاشات.. البريد: نعمل بآلية تكنولوجية متطورة ونسعى لراحة المواطن

قال سعيد رشاد، مدير الشئون البريدية بمنطقة جنوب القاهرة، إن الهيئة القومية للبريد تقدم الخدمات المالية والحكومية بتكنولوجيا متطورة بقوة بشرية مؤهلة وفي بيئة عمل مناسبة، وذلك عبر 4 آلاف مكتب تابعة لهئية البريد.





وأضاف سعيد رشاد، في حواره التلفزيوني على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة العامة للبريد أصبحت البوابة الرئيسية الحكومية لتقديم خدمات الدولة، موضحة أنه في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا؛ قامت الهيئة بوضع خطة متكاملة للحفاظ على صحة العاملين والعملاء المترددين على مكاتب البريد.





وأكد أن أولى الإجراءات مد فترة العمل بمكاتب البريد لتبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا، لتوفير الوقت اللازم لأداء الخدمة للعملاء، كما "تم رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصرف الآلي لتصل إلى 10 آلاف بدلا من 4 آلاف جنيه".





وأوضح أن الهيئة قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية لتخصيص أكثر من 600 مدرسة على مستوى الجمهورية لتستخدم كمراكز صرف إضافية؛ للتسهيل والتخفيف على المواطنين.





وأشار إلى أنه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تم تقسيم عملية صرف المعاشات لشرائح مختلفة تصل إلى 4 شرائح، وعدم السماح لدخول الى عميل إلا بدون ارتداء الكمامة وتطهير وتعقيم مكاتب البريد بشكل مستمر.



