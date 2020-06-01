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ثقافة

"بيت العود في ضيافتك" يحتفي بكلاسيكيات الغناء العربي في حفل عبر الإنترنت

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تتواصل فعاليات سلسلة الجلسات الموسيقية الافتراضية "بيت العود في ضيافتك" مع انطلاق حفلها الخامس عبر الإنترنت يوم 3 يونيو بإشراف فني من أستاذ العود الفنان نصير شمّة، والدكتور فتح الله أحمد رئيس قسم الأصوات في "بيت العود".

وتحتفي السلسلة الشهيرة، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في حفلها الأحدث بالإرث الغني للغناء العربي الكلاسيكي؛ حيث يشارك فيه نخبة من خريجي القسم الموهوبين. وباعتباره يشكل جزءًا لا يتجزأ من التراث الموسيقي والهوية الثقافية للعالم العربي، يعيد الحفل الجديد إحياء تقليد الغناء العربي الكلاسيكي مع شمّة والخريجين والمعلمين المتميزين في "بيت العود"، حيث يقدمون جميعهم تجربة مذهلة تمتزج فيها الأصوات العذبة مع الألحان الرائعة لتكون بمثابة عربون تقدير لأجمل الأصوات العربية التي عرفها التاريخ.

ويبدأ الحفل عند الساعة 9 مساءً، حيث تغني نجمة الكور أغنية "القلب يعشق كل جميل" من كلمات بيرم التونسي، وألحان رياض السنباطي؛ وتقدم نانسي خلف زكاك ترنيمة "في ظل حمايتك" من كلمات وألحان منصور لبكي.

وكما يشارك في الحفل روناهي مامو مع قصيدة "الرضا والنور" من كلمات الشاعر حسين السيد، وألحان رياض السنباطي؛ بالإضافة إلى العديد من الفنانين المرموقين. ويشمل الحفل أيضًا مقطوعات موسيقية تُعزف على العود والقانون الشرقي بأداء أساتذة "بيت العود" بسّام عبد الستار ومحمد دوحي، بالإضافة إلى أغنيات من التراث الإماراتي بأداء جماعي من كافة المشاركين.

وتهدف سلسلة "بيت العود في ضيافتك"، والتي تأتي مكمّلة لحفل "نصير شمّة والأصدقاء"، إلى نشر رسالة أمل وتفاؤل خلال أزمة وباء كوفيد – 19 التي يمر بها العالم حاليًا، ويتم بث الجلسات الموسيقية يوم الأربعاء عادة، حيث يقدم موسيقيو بيت العود من مختلف أنحاء العالم عروضًا موسيقية رائعة من منازلهم بإشراف فني من الفنان نصير شمّة.

نصير شمة مايسترو عراقي عالمي، وعازف عود حائز على أكثر من 60 جائزة ووسامًا، وأصدر عددًا من الألبومات الموسيقية في إيطاليا ومصر والجزائر والمملكة المتحدة، مع أكثر من 60 مقطوعة موسيقية. وحصل على لقب "فنان اليونسكو من أجل السلام" و"سفير النوايا الحسنة" لدى جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولية، ويواصل شمة تسخير موهبته لنشر رسالة الأمل في المجتمع إلى جانب عدد من خريجي بيت العود الموهوبين.

وضمت سلسلة "بيت العود في ضيافتك" عددًا من الحفلات الموسيقية حتى الآن، بما في ذلك حفل "القانون الجديد"، و"نصير شمّة وخريجي بيت العود: قصة العود"، و"غناء شهر رمضان".

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