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محافظات

تعقيم 4940 منشأة ومنزلا للوقاية من كورونا في بني سويف

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:29 م
حملات التطهير والتعقيم
حملات التطهير والتعقيم
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، برئاسة الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن قيام فرق الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة زهراء العربي، وإشراف الدكتورة أمنية أبو جبل مدير إدارة الطب الوقائي بتعقيم أكثر من 4940 منشأة ما بين صحية ومنزل وشارع ومنشآت غير صحية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل المحافظة.

وقالت الدكتورة زهراء إنه تم تعقيم 1355 منشأة صحية، و1800 شارع، و885 منزلا، و900 منشأة غير صحية، بفرق المتوطنة بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، ضد فيروس كورونا المستجد.

وتابعت: "يبذل رجال التعقيم والتطهير بإدارة المتوطنة جهودا جبارة فأغلبهم لم يعرف طعم الإجازة أو الراحة منذ بداية الأزمة ومتواصلين في عملهم دون كلل أو ملل.

ووجه محافظ بني سويف تحية إعزاز وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، الذين هم في مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة، فهم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة.

وأشاد بتفانيهم في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كل السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا، وكذا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

كما أشاد محافظ بني سويف بخطة الدولة الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجابهة تلك الأزمة والتي تترجمها الحكومة لجهود نوعية وبطولية غير مسبوقة، حيث تتضافر وتتكامل جهود كل الأجهزة المعنية والمعاونة، وفي مقدمتها جنود وأبطال وزارة الصحة المصرية "جيش مصر الأبيض" الذين ضربوا أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص في أداء واجبهم بروح البطولة والعطاء.
تعقيم 4940 منشأة ومنزلا للوقاية من كورونا في بني سويف
تعقيم 4940 منشأة ومنزلا للوقاية من كورونا في بني سويف
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