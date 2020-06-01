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محافظات

مصادرة 110 كراتين مكرونة بسبب التلاعب فى الأسعار .. صور

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:38 م
مصادرة 110 كرتونة
مصادرة 110 كرتونة مكرون
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أحمد على

أكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية اليوم أنه تم التنسيق مع لجنة من هيئة الرقابة الإدارية لشن سلسلة من الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.


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يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين لضبط  الاسعار وعدم التلاعب بالمستهلكين والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية حفاظا على صالح المواطنين.


جرت الحملة المكبرة تحت إشراف العقيد ياسر مراد رئيس الرقابة ومحمد الشيخ وصلاح الخطيب، وأسفرت عن مصادرة 110 كرتونة مكرونه بسبب التلاعب فى الاسعار وتضليل المستهلكين بماركت كازيون شارع النادى اول طنطا.


وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر رقم 13178جنح اول طنطا لسنة 2020 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.

مصادرة 110 كراتين مكرونة بسبب التلاعب فى الأسعار .. صور
مصادرة 110 كراتين مكرونة بسبب التلاعب فى الأسعار .. صور
مصادرة 110 كراتين مكرونة بسبب التلاعب فى الأسعار .. صور
مصادرة 110 كراتين مكرونة بسبب التلاعب فى الأسعار .. صور
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