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محاولات لسلمية مسيرات المحتجين في أمريكا .. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:39 م
احتجاجات الولايات
احتجاجات الولايات المتحدة
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورو نيوز، لقطات يظهر من خلالها استمرار الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجا على وحشية الشرطة تجاه الأمريكيين السود، بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد في مدينة مينيابوليس.

وكان آلاف المحتجين خرجوا في نيويورك مع محاولات الكثيرين منهم مع رجال الأمن على حد سواء، الحفاظ على سلمية مسيرتهم بعد أيام من أعمال الشغب التي عمت المدينة تم خلالها إحراق سيارات الشرطة.

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وتم إلقاء القبض على مئات الأشخاص خاصة بعد اقتحام العديد من المحال التجارية مثل روليكس وشانيل وبرادا، وسرقة البضائع من قبل بعض المحتجين.

واندلعت التظاهرات في أكثر من 30 مدينة وولاية أمريكية بسبب مقتل مواطن أمريكي أسمر من أصول أفريقية يدعى جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض.

وأعلنت حتى الآن أكثر من 25 مدينة أمريكية في 16 ولاية حظر التجول للتعامل مع العنف المتزايد من قبل المتظاهرين، ما دعا لاستدعاء قوات الحرس الوطني.
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