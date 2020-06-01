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تعليم

اجتماعات «أون لاين» بين جامعتي مصر وبليموث البريطانية لتفعيل التعاون التعليمى والبحثى

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:26 م
خالد الطوخي رئيس
خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة
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قسم التعليم
عقدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بليموث البريطانية، اجتماعات إلكترونية عن طريق تقنية (الفيديو كونفرانس) تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أجل دعم التعاون في التعليم المصري البريطاني وفي إطار الالتزام بخطة التواصل عن بعد التي ترتبت عن أزمة فيروس كورونا.

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية والدكتور محمد عمر مستشار رئيس مجلس الأمناء للتطوير، والدكتور محمد رئيف عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر، والدكتورة رانيا نجيب عميد كلية الإدارة بجامعة بليموث.

وصرح الدكتور محمد العزازى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات في مقدمتها طرق دراسة الطلاب للمواد بين الجامعتين وعدد سنوات الدراسة في جامعة مصر وجامعة بليموث وتم الاتفاق على طرق حصول الطلاب على درجتين علميتين من الجامعتين وكيفية حضور محاضرات بكلية الإدارة والاقتصاد بين الجامعتين.

وأوضح العزازي أنه تم تحديد نوعية المواد التي يتطلب على الطلاب دراستها قبل السفر إلى بريطانيا داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لاستكمال المحتوى العلمي المقرر دراسته للطلاب.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف، إن الطالب سيحصل على درجتين علميتين من كلتا الجامعتين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي فى إطار تفعيل بروتوكول للتعاون المشترك بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بليموث تم توقيعه بهدف تفعيل البرنامج الدراسي المشترك بينهم.

وأضافت الكاشف أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بليموث البريطانية، اتفقتا على بدء دارسة الطلاب بالبرنامج الدراسي المشترك مع انطلاق عام 2021.
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