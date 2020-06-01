اجتماعات «أون لاين» بين جامعتي مصر وبليموث البريطانية لتفعيل التعاون التعليمى والبحثى







وأوضح العزازي أنه تم تحديد نوعية المواد التي يتطلب على الطلاب دراستها قبل السفر إلى بريطانيا داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لاستكمال المحتوى العلمي المقرر دراسته للطلاب.





وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف، إن الطالب سيحصل على درجتين علميتين من كلتا الجامعتين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي فى إطار تفعيل بروتوكول للتعاون المشترك بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بليموث تم توقيعه بهدف تفعيل البرنامج الدراسي المشترك بينهم.



