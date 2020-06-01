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تعليم

شاهد.. طلاب تربية موسيقية حلوان يطلقون أغنية "سنة الحياة" بتوزيع جديد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:49 م
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
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كريم ناصر
قرر طلاب كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان إنتاج أغنية "سنة الحياة" بتوزيع جديد عن طريق العزف عن بعد، وذلك في ظل استمرار حظر التجوال ومنع التجمعات وإيقاف الأنشطة الطلابية بكافة الجامعات المصرية ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا.

قام الطلاب بغناء وعزف الجزء الخاص به بالأغنية من المنزل وتم دمجهم معا، وذلك لإثبات أن الفن لايمكن أن يوقفه تباعد المسافات، ودعما لحملة خليك بالبيت للوقاية من كورونا.

وتعود فكرة إعادة توزيع الأغنية للطلاب أحمد علاء و نسمة محمد وعمر سالم  طلاب كلية التربية الموسيقية، حيث أطلقوا الأغنية لكل طلاب دفعاتهم رافعين شعار "وحشتنا اللمة ".

يذكر أنه تم إيقاف الأنشطة الطلابية وتم تعليق الدراسة بالجامعات وتفعيل  منظومة التعليم عن بعد ابتداء من يوم ١٥  ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

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