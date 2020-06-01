شاهد.. طلاب تربية موسيقية حلوان يطلقون أغنية "سنة الحياة" بتوزيع جديد

قرر طلاب كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان إنتاج أغنية "سنة الحياة" بتوزيع جديد عن طريق العزف عن بعد، وذلك في ظل استمرار حظر التجوال ومنع التجمعات وإيقاف الأنشطة الطلابية بكافة الجامعات المصرية ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا.
قام الطلاب بغناء وعزف الجزء الخاص به بالأغنية من المنزل وتم دمجهم معا، وذلك لإثبات أن الفن لايمكن أن يوقفه تباعد المسافات، ودعما لحملة خليك بالبيت للوقاية من كورونا.
قام الطلاب بغناء وعزف الجزء الخاص به بالأغنية من المنزل وتم دمجهم معا، وذلك لإثبات أن الفن لايمكن أن يوقفه تباعد المسافات، ودعما لحملة خليك بالبيت للوقاية من كورونا.
اقرأ أيضا:وتعود فكرة إعادة توزيع الأغنية للطلاب أحمد علاء و نسمة محمد وعمر سالم طلاب كلية التربية الموسيقية، حيث أطلقوا الأغنية لكل طلاب دفعاتهم رافعين شعار "وحشتنا اللمة ".
جامعة حلوان تشارك في دراسة طبية دولية بشأن مرضى كورونا
رئيس جامعة حلوان: تزويد مداخل ومخارج المباني بالمعقمات لتكون متاحة لاستخدام العاملين
جامعة حلوان تشارك في دراسة طبية دولية بشأن مرضى كورونا
رئيس جامعة حلوان: تزويد مداخل ومخارج المباني بالمعقمات لتكون متاحة لاستخدام العاملين
يذكر أنه تم إيقاف الأنشطة الطلابية وتم تعليق الدراسة بالجامعات وتفعيل منظومة التعليم عن بعد ابتداء من يوم ١٥ ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.