شاهد.. طلاب تربية موسيقية حلوان يطلقون أغنية "سنة الحياة" بتوزيع جديد





يذكر أنه تم إيقاف الأنشطة الطلابية وتم تعليق الدراسة بالجامعات وتفعيل منظومة التعليم عن بعد ابتداء من يوم ١٥ ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.





