طالبته بالصمت واتهمته بالتسبب في الاضطرابات..عمدة أتلانتا لـ ترامب: ليس قائدا

شنت عمدة مدينة أتلانتا الأمريكية، كيشا لانس هجوما على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب إدانتها أعمال العنف والتخريب التي شابت مظاهرت المطالبة بالعدالة لمقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد.





وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، طالبت لانس ترامب بالكف عن تقديم مساهمته في الاحتجاجات، وأن يدعم الولايات بدلا من ذلك.





وقالت:"إنه (ترامب) لا يساعد. القادة يقودون، وهو لا يقود. إنه يسبب المزيد من الاضطراب لمدننا. فقط قدم لنا الدعم الذي نطلبه".





وأضافت:"أما إذا لم نطلب ذلك، فإننا لا نريد تدخلك أو نصيحتك أو فصاحتك، لأن ذلم لا يساعدنا في إدارة هذه الأزمة في مدننا التي نواجهها عبر أمريكا".





وقالت العمدة: إنها ستدعم الرئيس في إصدار نوع من البيانات الوطنية التي تدعو إلى الوحدة إذا كان يمكن أن تساعد في تضميد جراح البلاد وتنطوي على رسالة مصالحة.





وأضافت:"إذا كان هناك شيء يجب أن يقوله ومن شأنه أن ساعد في التئام هذا البلد، إذا فهو رئيس الولايات المتحدة ولديه الحق للتحدث".





واستدركت قائلة:"أما إذا تحدث الرئيس عن المزيد من الكراهية والانقسام في مدننا، فلا يجب أن يقول أي شيء على الإطلاق".



