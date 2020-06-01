هيكل: الإعلامي في الصفوف الأولى لتغطية الأحداث فلابد من توخي الحذر

وجه أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، رسالة إلى الإعلاميين والصحفيين بالمؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة، المصابين بفيروس كورونا في لقائه بعدد من قنوات التلفزيون؛ على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة اليونسيف.





وقال وزير الإعلام، "دائما ما يكون الإعلامي في الصفوف الأولى لتغطية الأحداث، أهيب بالزملاء جميعًا توخي الحذر، واتباع وسائل الإجراءات الاحترازية" .





وأضاف وزير الإعلام، أن "الإعلامي هو المثل والقدوة في التوعية؛ فلنجعل من أفعالنا داعمًا لما نقدمه من توعية لجموع الشعب المصري وستزول الجائحة بتكاتفنا جميعًا".





وتابع وزير الإعلام، "أتمنى الشفاء العاجل لكل العاملين بالحقل الصحفي والإعلامي في جميع المؤسسات العامة والخاصة ولكل المصابين من شعب مصر العظيم".



