وفيات كورونا تتخطى حاجز 372 ألفا حالة حول العالم

تخطى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 372 ألفا. وقالت وكالة فرانس برس إن عدد الوفيات بلغ 372047 حالة وفاة منذ بداية ظهورة بالصين.





وأشارت الوكالة إلى أنه تم تسجيل ما يزيد عن 6,182,860 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، فيما تعافى من الإصابة بالفيروس نحو 2,574,100 شخص على الأقل.





وأكدت فرانس برس على أن الأرقام المنشورة لا تعكس إلا جزءا من التعداد الحقيقي للإصابات والوفيات، خاصة في ظل وجود العديد من الدول التي لا تجري اختبارات ومسحات إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، فيما تفتقر الدول الفقيرة إلى الإمكانات الواسعة لإجراء الاختبارات.





وقالت إن الولايات المتحدة، هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 104,383 وفاة من أصل 1,790,191 إصابة. فيما تعافى ما لا يقل عن 444,758 شخص.





وفي المركز الثاني بعد الولايات المتحدة، جاءت المملكة المتحدة حيث سجلت 38,489 و 274,762 إصابة تليها إيطاليا مع 33,415 وفاة من أصل 233,019 إصابة، ثم البرازيل مع 29,314 وفاة من أصل 514,849 إصابة.





وأحصت أوروبا اليوم الاثتنين، 178,284 وفاة من أصل 2,161,645 إصابة فيما بلغ تعداد الوفيات في الولايات المتحدة وكندا 111,731 من أصل 1,881,118 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 51,561 وفاة من أصل1,022,471 إصابة، وآسيا 16,539 وفاة من أصل 554,648 إصابة، والشرق الأوسط 9569 وفاة من أصل 404,336 إصابة، وإفريقيا 4221 وفاة من أصل 147,068 إصابة.