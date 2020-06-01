العراق يسجل أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية العراقية اليوم الاثنين، أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.





وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يعد أعلى معدل إصابة على أساس يومي.





وأشارت الوزارة إلى تسجيل 10 حالات وفاة وشفاء 119 شخصا.





وأوضحت في بيان أنه تم فحص (١٠٤٩٥) نموذج في المختبرات المختصة في العراق ، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٣٨٢٥١) اختبارا".





وتخطى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 372 ألفا. حيث تم تسجيل عدد 372047 حالة وفاة حول العالم منذ بداية ظهورة بالصين.





وأشارت وكالة فرانس برس إلى أنه تم تسجيل ما يزيد عن 6,182,860 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي فيروس كورونا ، فيما تعافى من الإصابة بالفيروس نحو 2,574,100 شخص على الأقل.





وأكدت فرانس برس على أن الأرقام المنشورة لا تعكس إلا جزءا من التعداد الحقيقي للإصابات والوفيات، خاصة في ظل وجود العديد من الدول التي لا تجري اختبارات ومسحات إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، فيما تفتقر الدول الفقيرة إلى الإمكانات الواسعة لإجراء الاختبارات.