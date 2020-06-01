أفضل طرق لإيقاف السيارة في الطوارئ

يتعرض مالكي السيارات الي العديد من المواقف الطارئة أثناء القيادة و في بعض الاحيان يجب عليهم التوقف بسياراتهم في اقرب وقت للوقاية من خطر التعرض للتصادم و في هذا السياق نعرض عليكم أفضل الطرق لإيقاف السيارة في أقصر مسافة ممكنة و ضمان وقوع اقل خسائر ممكنة .
في حالة قيادة سيارة بفتيس اوتوماتيك :
1- يجب ان تضغط علي الفرامل بكل قوتك .
2- احرص علي بقاء الدركسيون في وضع مستقيم .
3- احزر لمس الفتيس نهائيا
4- حاول الابتعاد عن الجسم المقابل لك قد الامكان فكلما زادت المسافة قلت احتمالية الاصطدام
5- لا تستخدم فرامل اليد لانها ستجعل السيارة تنحرف
حالة قيادة سيارة بفتيس مانيوال :
1- يجب عليك الضغط على المكابح بكل قوتك
2- لا تضغط على الدبرياج حتى لا تحرر السيارة من قيود التروس
3- ان كانت الفرامل غير فعالة فقم بتقليل غيار الفتيس لانة سيساعدك علي توقيف السيارة أسرع .
4- لا تستخدم فرامل اليد لانها ستجعل السيارة تنحرف
5- احرص علي بقاء الدركسيون في وضع مستقيم