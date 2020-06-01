أفضل طرق لإيقاف السيارة في الطوارئ





في حالة قيادة سيارة بفتيس اوتوماتيك :







1- يجب ان تضغط علي الفرامل بكل قوتك .







2- احرص علي بقاء الدركسيون في وضع مستقيم .







3- احزر لمس الفتيس نهائيا







4- حاول الابتعاد عن الجسم المقابل لك قد الامكان فكلما زادت المسافة قلت احتمالية الاصطدام







5- لا تستخدم فرامل اليد لانها ستجعل السيارة تنحرف











1- يجب عليك الضغط على المكابح بكل قوتك







2- لا تضغط على الدبرياج حتى لا تحرر السيارة من قيود التروس





3- ان كانت الفرامل غير فعالة فقم بتقليل غيار الفتيس لانة سيساعدك علي توقيف السيارة أسرع .







4- لا تستخدم فرامل اليد لانها ستجعل السيارة تنحرف





5- احرص علي بقاء الدركسيون في وضع مستقيم