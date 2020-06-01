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سيارات

أفضل طرق لإيقاف السيارة في الطوارئ

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:01 م
افضل طرق لإيقاف السيارة
افضل طرق لإيقاف السيارة في الطوارئ
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اشرف عطية
يتعرض مالكي السيارات الي العديد من المواقف الطارئة أثناء القيادة و في بعض الاحيان يجب عليهم التوقف بسياراتهم في اقرب وقت للوقاية من خطر التعرض للتصادم و في هذا السياق نعرض عليكم أفضل الطرق لإيقاف السيارة في أقصر مسافة ممكنة و ضمان وقوع اقل خسائر ممكنة .

في حالة قيادة سيارة بفتيس اوتوماتيك :

1- يجب ان تضغط علي الفرامل بكل قوتك .

2- احرص علي بقاء الدركسيون في وضع مستقيم .

3- احزر لمس الفتيس نهائيا

4- حاول الابتعاد عن الجسم المقابل لك قد الامكان فكلما زادت المسافة قلت احتمالية الاصطدام

5- لا تستخدم فرامل اليد لانها ستجعل السيارة تنحرف


حالة قيادة سيارة بفتيس مانيوال :

1- يجب عليك الضغط على المكابح بكل قوتك

2- لا تضغط على الدبرياج حتى لا تحرر السيارة من قيود التروس

3- ان كانت الفرامل غير فعالة فقم بتقليل غيار الفتيس لانة سيساعدك علي توقيف السيارة أسرع .

4- لا تستخدم فرامل اليد لانها ستجعل السيارة تنحرف

5- احرص علي بقاء الدركسيون في وضع مستقيم

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