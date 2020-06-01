محافظ الغربية: تشكيل لجنة "أزمات" لمجابهة كورونا وتفعيل غرف العمليات

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، قرارا بتشكيل لجنة أزمات لمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد، والتي تختص باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورنا ، ومتابعة تفعيل قرارات رئيس الوزراء الصادرة في هذا الشأن .

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أشار محافظ الغربية، إلى أن لجنة الأزمات برئاسته وعضوية كلا من الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، ومدير أمن الغربية ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا، ومدير إدارة الامن الوطني بالغربية، وسكرتير عام محافظة الغربية، ومدير ادارة المرور بالغربية ، ومدير شرطة المرافق، ووكلاء وزارت الصحة والشباب والتربية والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.

يأتي هذا القرار تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بتفعيل لجنة الأزمات القائمة بكل محافظة، حيث شدد على أن يكون هناك مرور يومى من جانب مسئولى الجهات المختلفة، بما فيها الجهات الرقابية، على المستشفيات .

شدد المحافظ على ضرورة التأكد من توافر المستلزمات الطبية، وكذا وجود الأطقم الطبية، وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بالمحافظات .