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أخبار البلد

900 ألف راكب استقلوا مترو الأنفاق.. و400 ألف بالسكة الحديد.. تفاصيل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:03 م
ركاب مترو الأنفاق
ركاب مترو الأنفاق أمس
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حمادة خطاب
قالت وزارة النقل أن عدد ركاب خطوط المترو الثلاثة وصلت بالأمس الأحد إلى 994 ألف راكب من خلال 1211  رحلة قطار قامت بها خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، حيث نقل الخط الأول 582 ألف راكب والخط الثانى 361 ألف راكب والخط الثالث نقل 52 ألف راكب.

فيما بلغ عدد ركاب قطارات السكة الحديد، أمس الأحد ،  راكبا في جميع خطوط السكة الحديد416380

وتواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.


يشار إلى أن قطاعات وهيئات وزارة النقل واصلت اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية، واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدى الساعة.
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