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طفل بريطاني يشارك بماراثون خيري رغم إصابته بشلل دماغي.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:10 م
طفل بريطاني يشارك
طفل بريطاني يشارك بماراثون خيري
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها نجاح طفل بريطاني من ذوي الاحتياجات الخاصة في القيام بماراثون خيري.

الطفل يدعى توبياس ويلر ويبلغ من العمر 9 سنوات وهو مصاب بالشلل الدماغي.

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وأكمل توبياس ويلر، الذي يستخدم إطارا للمشي، مسافة تزيد عن 42 كيلومترا على مراحل، وعلى مدار 70 يوما ولقي الكثير من الهتافات والتشجيعات عند خط النهاية بالقرب من منزله في شيفيلد.

وبدأ ويلر، الذي يعاني أيضا من التوحد، في السير في شارعه مع والدته كشكل من أشكال التمرين أثناء عملية الإغلاق التي شهدتها البلاد بسبب فيروس كورونا.
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