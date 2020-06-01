طفل بريطاني يشارك بماراثون خيري رغم إصابته بشلل دماغي.. فيديو

نجاح طفل بريطاني من ذوي الاحتياجات الخاصة في القيام ب ماراثون خيري أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها





الطفل يدعى توبياس ويلر ويبلغ من العمر 9 سنوات وهو مصاب بالشلل الدماغي





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وأكمل توبياس ويلر، الذي يستخدم إطارا للمشي، مسافة تزيد عن 42 كيلومترا على مراحل، وعلى مدار 70 يوما ولقي الكثير من الهتافات والتشجيعات عند خط النهاية بالقرب من منزله في شيفيلد.





وبدأ ويلر، الذي يعاني أيضا من التوحد، في السير في شارعه مع والدته كشكل من أشكال التمرين أثناء عملية الإغلاق التي شهدتها البلاد بسبب فيروس كورونا.