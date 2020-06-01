مانويل جوزيه عن مذبحة بورسعيد: الشرطة المصرية حمت اللاعبين وسيطرت على الملعب

أبرز المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مانويل جوزيه، أهمية حضور الجماهير في مباريات كرة القدم من أجل تحفيز اللاعبين.
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وقاد جوزيه النادي الأهلي 3 فترات مختلفة، الأولى بين عامي 2001 و2002 والثانية في الفترة بين 2004 و2009 والثالثة والأخيرة خلال عامي 2011 و2012.
وأوضح مانويل وجهة نظره من خلال حواره مع شبكة "Lusa" البرتغالية، وقال: "غياب الجماهير يقلل من الحافز لدى اللاعبين، ويمنح بعض الراحة للفريق المنافس".
وتابع جوزيه: "اللعب مع وجود الجماهير في المدرجات في استاد يضم 100 ألف مشجع يتواجدون قبل بداية المباراة بثلاث ساعات، كان أمرًا مرعبًا، كرة القدم هي لعبة تسيطر عليها المشاعر وأحيانًا تكون غير عقلانية تمامًا وهذا يرجع لسبب وهو حبهم للاعبين والفريق".
وفي 20 فبراير 2002، انتصر الأهلي على غزل المحلة 2-1 في مباراة بالجولة الـ11 من الدوري المصري والتي لُعبت بدون جماهير كعقوبة على الفريق بسبب بعض الشغب في المباراة السابقة أمام الزمالك والتي انتهت بفوز الأخير 1-2 على ملعب ستاد "القاهرة" الدولي.
وعلق جوزيه على تلك المباراة: "لقد حققنا فوزًا أمام فريق متواضع، لم نقدم المستوى المنتظر منا بسبب غياب الجماهير، كانت أصواتنا مسموعة بوضوح، كان لقاءً لا طعم له ولا يوجد دافع للاعبين، لأن الجمهور هو عصب كرة القدم".
وعن مذبحة بورسعيد في عام 2012: "الشرطة كانت تسيطر على الملعب بأكمله، ومنعت الجماهير من أي اقتراب لحافلة اللاعبين رغم وجود مشجعين على كلا الجانبين، كان وضعًا سرياليًا".
وعاد جوزيه للحديث عن مباراة أخرى خلال موسم 2006/2007 بدون جماهير ولكن تلك المرة خارج القاهرة، وقال: "عندما تكون المباراة على ملعبك الذي اعتدت عليه كثيرًا، فأنت تعرف كل الزوايا به، تشعر بميزة إضافية والعكس عندما تسافر لملعب خارجي".
وأضاف: "عندما نفقد الكرة في ملعبنا، يقوم 90 ألف مشجع في الملعب بإطلاق الصافرات في نفس الوقت، وهذا ما جعل لاعبي الأهلي منزعجين للغاية وقاموا بالضغط على حامل الكرة من الفريق المنافس لمجرد استعادة الكرة، ثم عاد الهتاف مرة أخرى وعندما نسجل يشعر الجميع بالسعادة الشديدة".
وواصل تصريحاته: "غياب الجماهير يزيد من مهام المدرب لأنه يحاول التركيز على الجانب النفسي للاعبين الذين تزداد دوافعهم مع حضور مشجعي الفريق في المباراة".
وعن غياب الجماهير بسبب فيروس كورونا قال جوزيه: "أفضل قرار في ظل هذا الوضع الخطير الذي نعيشه في الوقت الحالي على الرغم من أن هناك بعض اللاعبين الذين سيتأثرون بعدم وجود المشجعين".
وأتم: "هناك بعض اللاعبين الذين يتأثرون في الحالتين سواء مع وجود الجماهير أو غيابهم، وهنا تظهر الشخصية القوية من الشخصية الهشة التي تحتاج إلى تعامل خاص من قبل المدرب".