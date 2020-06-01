مانويل جوزيه عن مذبحة بورسعيد: الشرطة المصرية حمت اللاعبين وسيطرت على الملعب

وعن مذبحة بورسعيد في عام 2012: "الشرطة كانت تسيطر على الملعب بأكمله، ومنعت الجماهير من أي اقتراب لحافلة اللاعبين رغم وجود مشجعين على كلا الجانبين، كان وضعًا سرياليًا".

وعن مذبحة بورسعيد في عام 2012: "الشرطة كانت تسيطر على الملعب بأكمله، ومنعت الجماهير من أي اقتراب لحافلة اللاعبين رغم وجود مشجعين على كلا الجانبين، كان وضعًا سرياليًا".

وفي 20 فبراير 2002، انتصر الأهلي على غزل المحلة 2-1 في مباراة بالجولة الـ11 من الدوري المصري والتي لُعبت بدون جماهير كعقوبة على الفريق بسبب بعض الشغب في المباراة السابقة أمام الزمالك والتي انتهت بفوز الأخير 1-2 على ملعب ستاد "القاهرة" الدولي.

وفي 20 فبراير 2002، انتصر الأهلي على غزل المحلة 2-1 في مباراة بالجولة الـ11 من الدوري المصري والتي لُعبت بدون جماهير كعقوبة على الفريق بسبب بعض الشغب في المباراة السابقة أمام الزمالك والتي انتهت بفوز الأخير 1-2 على ملعب ستاد "القاهرة" الدولي.

وعاد جوزيه للحديث عن مباراة أخرى خلال موسم 2006/2007 بدون جماهير ولكن تلك المرة خارج القاهرة، وقال: "عندما تكون المباراة على ملعبك الذي اعتدت عليه كثيرًا، فأنت تعرف كل الزوايا به، تشعر بميزة إضافية والعكس عندما تسافر لملعب خارجي".





وأضاف: "عندما نفقد الكرة في ملعبنا، يقوم 90 ألف مشجع في الملعب بإطلاق الصافرات في نفس الوقت، وهذا ما جعل لاعبي الأهلي منزعجين للغاية وقاموا بالضغط على حامل الكرة من الفريق المنافس لمجرد استعادة الكرة، ثم عاد الهتاف مرة أخرى وعندما نسجل يشعر الجميع بالسعادة الشديدة".





وواصل تصريحاته: "غياب الجماهير يزيد من مهام المدرب لأنه يحاول التركيز على الجانب النفسي للاعبين الذين تزداد دوافعهم مع حضور مشجعي الفريق في المباراة".





وعن غياب الجماهير بسبب فيروس كورونا قال جوزيه: "أفضل قرار في ظل هذا الوضع الخطير الذي نعيشه في الوقت الحالي على الرغم من أن هناك بعض اللاعبين الذين سيتأثرون بعدم وجود المشجعين".



